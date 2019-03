Škaredú Bratislavu by ste ešte mohli zachrániť, hovorí režisér, ktorý nakrútil film o Paríži

Odporúča šampus na Eiffelovke.

19. mar 2019 o 18:17 Kristína Kúdelová

Vo Francúzsku je nemysliteľné, aby ženy chodili zahalené. To k západnej civilizácii nepatrí, to prispieva k jej degradácii, hovorí francúzsky režisér MICHEL OCELOT.

So znepokojením však sleduje, ako uňho doma postavenie žien zhoršuje, ako nerešpektujú ich práva a aké sú slobodné ženy pre mužov nebezpečné.

Nakrútil o tom film Dilili v Paríži, ktorý napohľad vyzerá ako rozprávka. Malé dievčatko v ňom objavuje historické osobnosti, krásy mesta a popritom aj jeho temné stránky.

V rozhovore pre SME s radosťou porozprával, kam odporúča ísť, aby mal človek z Paríža romantický zážitok. Hrdo pritom hovorí, že žiadny politik ani kráľ či cisár ho nedovolil zničiť. Na rozdiel od Bratislavy, z ktorej mu bolo smutno už za komunizmu a je mu aj dnes.

Ste nostalgický za starými časmi v meste?

Nie som vôbec nostalgický. Dôkazom je, že všetky kulisy vo filme sú skutočné. všetko stále existuje, nie je to výsledok umeleckej fantázie. Každý dom, predmet možno v Paríži vidieť, možno sa ho dotknúť. Nikdy som nezrekonštruoval nič, čo by už bolo zničené. Len preto, aby som povedal: pozrite, aké je to krásne? Nie.

Vo filme nie je veľa postáv na uliciach. Väčšinou sa filmy z dávnejších čias preľudňujú.

My sme na to nemali peniaze. Taký prozaický dôvod som mal. Ale keď je menej ľudí v obraze, všetko je akési čistejšie.

Veľmi ma vedia rozhnevať grafity, sú také hlúpe, škaredé, nechápem, ako niekto môže tak zákerne ničiť krásne budovy. Prečo niekto ničí krásu? Okrem toho, všade sú autá, všade sú bicykle, motorky aj smeti. Dnes sa triedi odpad, takže pred každým domom sú tri rôzne koše. To všetko sme v postrodukcii museli vymazať. Ale nepridávali sme nič.

Vy ste Parížan?

Stal som sa ním.

Ako sa človek môže stať Parížanom?

Musí v meste žiť a musí ho milovať. Ja som bastard a som na to hrdý. Narodil som sa na Azúrovom pobreží, ešte stále sa tam občas vraciam. Detstvo som prežil v Guinei, pubertu v údolí rieky Loire v regióne Anjou.

V Paríži som študoval. Cítim sa tam dobre. Nielen preto, že Paríž je krásny, ale preto, že tam mám pocit, že som svetoobčan. Pri dome nastúpim na metro, idem na letisko Roissy a už som niekde úplne inde. Všetko je jednoduché. Keby som žil niekde na dedine, mal by som to ťažšie, aj keby som chcel prísť za vami do Bratislavy. A nikto by za mnou neprišiel. Mám rád slobodu veľkého mesta, jeho bohatstvo.

Myslíte si, že je to najkrajšie mesto na svete?

To nie. Niečo také neexistuje. Paríž je jedno z najkrajších miest na svete. Veľa cestujem a keď prichádzam domov, vždy si poviem: Ozaj nie je zlé. Viac však o ňom nemôžem povedať, tak ako nemožno povedať, čo je najlepší film na svete.

Nič špeciálne na Paríži nevidíte?

Čoby nie. Francúzsko v podstate obetovalo zvyšok krajiny, aby bol Paríž výnimočný. Všetka energia šla tam - niekomu sa to nepáči, ja som s tým spokojný.

Podľa čoho ste si vyberali štvrť, kde budete bývať?

Nevyberal som si. V Paríži musí človek brať to, čo môže. Urobil som si aspoň zoznam, čo by som si v byte prial, a potom som taký hľadal štyri roky. Bol som veľmi náročný, aj keď som si to vlastne nemohol dovoliť.

V centre to bolo pridrahé, na okraji som byť nechcel. Nakoniec som sa už musel rozhodnúť, preto som si pozrel každý inzerát vo Figare. Našiel som jeden byt v dome bez výťahu. Na najvyššom poschodí bol priestor pre slúžky, čo si nikto nevedel predstaviť ako byt, ktorý sa dá obývať.