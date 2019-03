Majk Syrit featuring Eminementál: Syr najlepšie dozrieva na hip-hope

Ementál už nie je na Mozartovej strane.

20. mar 2019 o 16:57 Marek Majzon

BRATISLAVA / BERN. Ako by ste vyzerali, keby vás niekto vystavil hip-hopu každý deň počas šiestich mesiacov? Koleso ementálu nikdy nebolo spokojnejšie.

Svedčí o tom experiment zo Švajčiarska.

Tamojší syrár Beat Wampfler umiestnil v septembri deväť desaťkilových kolies ementálu do samostatných drevených debničiek.

Muž s menom, ktoré vyjadruje základnú rytmickú jednotku hudby, chcel vedieť, aký žáner má najlepší vplyv na mliečne pochutiny.

Každému syru púšťal pieseň podľa individuálnej chuti denne šesť mesiacov. Hip-hopový si išiel We Got It from Here od formácie A Tribe Called Quest, zatiaľ čo klasik sa rozplýval nad Mozartovou Čarovnou flautou.