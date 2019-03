Skye Edwards z kapely Morcheeba: Ľutujem, že som nebola lepšou matkou

Skupina v máji vystúpi na Slovensku.

25. mar 2019 o 11:03 Marek Majzon

Trip-hop, rock, folk-rock, ale aj ambientné žánre kombinovala v sebe formácia Morcheeba. Začínala ako trojica ešte v roku 1995.

Odvtedy vydala deväť štúdiových albumov, posledný vyšiel vlani pod názvom Blaze Away. Na ňom už nefiguruje člen Paul Godfrey, ktorý odišiel pre "kreatívne rozdiely".

Autori hitov Rome Wasn´t Built in a Day alebo Otherwise prichádzajú do Bratislavy 14. mája, oslávia dvadsiate prvé výročie prelomového počinu Big Calm.

Speváčka SKYE EDWARDS denníku SME poodhalila detaily blížiaceho sa koncertu. Prezradila aj to, čo musela obetovať pre kariéru v skupine.

Aký je to pocit byť na hudobnej scéne viac ako dvadsať rokov?

"Je úžasné, že sa môžeme pochváliť vyše dvadsaťročnou kariérou. Naše piesne obstáli v skúške času a našli si cestu do mnohých životov. Cítim sa požehnane. Čakajú na nás ešte krajšie časy."

Je pre súčasných nováčikov získať pozornosť ťažšie, ako to bolo pred dvadsiatimi rokmi?

"Tvorba hudby je s počítačmi a aplikáciami oveľa jednoduchšia vo viacerých smeroch. Objavuje sa tak veľa muzikantov a spevákov. Každý deň, každú sekundu pridávajú nové veci na youtube či soundcloude. Potom je ťažké v takomto množstve vyniknúť."

Čo si myslíte o hudbe súčasnosti a úlohe sociálnych sietí v nej?

"Čo presne je hudba súčasnosti? Vďaka seriálu The Umbrella Academy sa naša skladba Blood Like Lemonade, ktorú sme vydali takmer pred desiatimi rokmi, stala súčasnou skladbou. Zároveň je to naša tretia najstreamovanejšia pieseň."

Vaša sila vždy spočívala v spájaní navzájom nespojiteľných žánrov, ale váš exčlen Paul odišiel pre kreatívne rozdiely. Dokáže Morcheeba takto pokračovať?