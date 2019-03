Jenovéfa Boková pre SME: Človek musí byť zdravý sebec

Mladá herečka je čerstvou držiteľkou Českého leva.

28. mar 2019 o 16:12 Jana Alexová

Anežka je tichá mladá žena, ktorá sa s každým snaží vyjsť a každému vyhovieť, aj keby mala preto sama trpieť. Nikdy jej nič neprekáža, so všetkým je zmierená a napriek tomu cítiť, že nie je šťastná.

Taká je hrdinka filmu Chvilky. Snímka kúsok za kúskom odhaľuje rôzne situácie, vzťahy a emócie, ktoré už niekoľkokrát prežil každý z nás a dôverne ich pozná. Anežka ich prežíva ich hlboko vo svojom vnútri a so svojimi trápeniami sa nedelí.

Jej herecká predstaviteľka JENOVÉFA BOKOVÁ získala za svoj výkon v hlavnej úlohe Cenu českej kritiky a pred pár dňami aj Českého leva.

Huslistka a herečka prišla film uviesť do Bratislavy. V slovenskej premiére ho premietol Medzinárodný festival filmových klubov Febiofest, do kinodistribúcie príde začiatkom mája.

Herečka pre denník SME hovorí, aké bolo ťažké vcítiť sa do role Anežky, prečo jej mnohí neverili, že to zvládne aj aké boli jej herecké začiatky.

Keď ste si preberali sošku Českého leva, bolo cítiť, že vás to veľmi dojalo, neubránili ste sa slzám. Aký to bol pre vás okamih?

Neskôr som aj rozmýšľala, prečo som bola taká veľmi emotívna. Celú situáciu som dosť prežívala.

Tým, že sme celý večer sprevádzali s kapelou Jan P. Muchow & the Antagonists, potrebovali sme si to predtým na mieste poriadne vyskúšať. Dva dni sme tam boli od rána do večera, bolo to náročné aj fyzicky. Možno sa to nezdá, ale je vyčerpávajúce dlho držať husle pod krkom. Celý program sme oba dni skúšali asi štyri- alebo päťkrát. A už tie dva dni som bola v napätí, ako to dopadne.

A potom, keď vyhlásili najlepšiu herečku a zaznelo moje meno, tak som bola veľmi šťastná. Celé to na mňa doľahlo. Som presne ten typ človeka, ktorý, keď má radosť alebo aj žiaľ, tak sa nebojí to dať najavo a celé ho to prevalcuje. Veľmi rada by som mala pripravenú reč a povedala ju v pokoji a elegantne, ale taká nie som a tak som tam bola trochu ako blázon.

Bolo to veľké prekvapenie? Niektorí to možno očakávali, alebo dúfali, že po Cene českej kritiky, ktorú ste získali za túto rolu, nakoniec príde aj Český lev. A stalo sa.

Nedá sa povedať, že som to vyslovene čakala. Samozrejme, že človek má aj svoje očakávania, takže som len dúfala. Aj keď teda na Českých levoch sú často oceňované iné filmy ako na Cenách českej kritiky.

Bola som úplne presvedčená, že Leva dostane Kateřina Vinterová za film Toman, lebo sa mi v tej roli veľmi páčila. Ale potajme som si verila, lebo Chvilky sú film, s ktorým som si dala veľmi veľa práce. A potom, keď vyhlásili moje meno... v prvom okamihu to bol veľmi zvláštny pocit, ale krásny.

Je Český lev pre vás špeciálne ocenenie?

Vážim si obe ceny rovnako. Nechcem teraz hovoriť, že si niečo vážim menej alebo viac. Pri Cene českej kritiky som si však istá, že všetci, ktorí film hodnotili, ho aj naozaj videli.

Trochu sa bojím, že niekedy môže nastať situácia, že hlasujúci film nevideli a hlasujú len preto, že im je herec alebo herečka sympatický. Ale verím, že v mojom prípade je to poctivá cena za výkon a nie cena sympatie, čo by nemalo byť.

Niekedy si hovorím, že by bolo najlepšie, keby Česká filmová akadémia bola zložená z ľudí z cudziny. To teraz vôbec nemyslím zle. Sme veľmi malá krajina, najmä vo filmárskom svete sa všetci navzájom poznáme. Aj keď nechcete, ten vzťah sa prirodzene musí nejakým spôsobom premietnuť aj do hodnotenia.