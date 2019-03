Nešťastia, čo nás stretávajú, nám pomáhajú ostať nažive. Zomrela režisérka Agnes Varda

Namiesto Oscara chcela radšej peniaze.

29. mar 2019 o 15:36 Kristína Kúdelová

Aká zvláštna pani, mohli si pomyslieť ľudia, keď prechádzali okolo nej. Nosila fialové vlasy, presnejšie baklažánové, aby jej ladili s fialovými blúzkami, a pritom nezakrývala, že je šedivá. Možno to bola najstaršia účastníčka - na akejkoľvek filmovej akcii, kde sa zjavila.

Agnes Varda, režisérka a spolutvorkyňa francúzskej novej vlny, ešte donedávna nakrúcala.

Na festivale Berlinale mal vo februáru premiéru jej film Varda podľa Agnes. Vtedy hovorila: "Už by som mala prestať o sebe rozprávať. Mala by som sa pripraviť na to, že sa budem musieť rozlúčiť, že budem musieť odísť."

V noci na piatok zomrela, mal deväťdesiat rokov.

Náhody v uliciach Paríža

Bola mladá a krásna, no bola chorá. Čakala na telefonát z nemocnice, mala sa dozvedieť výsledok vyšetrenia a či má šancu prežiť, alebo nie.

Jednu sekundu si nepripúšťala, že by sa jej život mohol navždy zmeniť, no v tej druhej ju hneď prepadli dusno a strach.