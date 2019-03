Kde je hranica šialenosti skupiny Rammstein? V novom klipe parodujú holokaust

Zhŕňa nemeckú históriu.

29. mar 2019 o 16:44 Marek Majzon

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/NeQM1c-XCDc

BRATISLAVA. Nič neobvyklé sa v skupine Rammstein nedeje - znovu vydali poburujúci videoklip. Otázkou je, či tentoraz neprestrelili.

Nemecká kapela vydala nový singel s názvom Deutschland. K nemu predstavila až deväťminútové video, ktoré má formu menšieho hudobného filmu.

Till Lindemann a ostatní sú súčasťou niekoľkých období dôležitých v histórii Nemecka. Jedným z nich je aj etapa, keď z krajiny bola fašistická veľmoc.

Tému možno spracovať rôzne, no vždy pri tom treba narábať s citom. To sa formácii nepodarilo a v klipe sa prezliekli do pruhovaných uniforiem v prostredí pripomínajúcom koncentračný tábor.

Šestica má okolo krkov slučky, pričom neskôr sa vzbúri a strieľa do tváre stráže, ktorá pripomína jednotky SS.

Nechutné, hanebné a zbytočné

Videoklip ešte nebol ani oficiálne vonku, no už na seba nenechali čakať reakcie.

Rammstein Vznikli v roku 1995.

v roku 1995. Žánrovo patria do hard rocku.

patria do hard rocku. Majú šesť albumov: Herzeleid (1995), Sehnsucht (1997), Mutter (2001), Reise, Reise (2004), Rosenrot (2005), Liebe ist für alle da (2009)

Herzeleid (1995), Sehnsucht (1997), Mutter (2001), Reise, Reise (2004), Rosenrot (2005), Liebe ist für alle da (2009) Skupinu tvoria: Till Lindemann, Richard Z. Kruspe, Oliver "Ollie" Riedel, Paul H. Landers, Christian "Flake" Lorenz, Christoph "Doom" Schneider

"Ktokoľvek zneužije holokaust na marketingové účely, je úbohý a nemorálny," povedal Josef Schuster, hlava židovskej komunity v Nemecku, pre magazín DW.

Za nechutné vykorisťovanie umeleckej slobody považuje sporný videoklip Felix Klein. Je lídrom antisemitského úradu v Nemecku.

Izraelský minister zahraničných vecí zašiel v kritike ešte ďalej. Video chce nechať odstrániť.

"Tento videoklip od Rammsteinu na reklamné účely je hanebný a zbytočný. Pridávame sa k viacerým, ktorí volajú po jeho okamžitom odstránení," uviedol na twitteri hovorca rezortu Emmanuel Nahshon.

Cez čiaru

"Trivializácia holokaustu, ako sa deje v danom klipe, je veľmi nezodpovedná," povedala Charlotte Knobloch nemeckému denníku Bild. Žena, ktorá prežila koncentračné tábory, hovorí, že hardrockeri prekročili všetky medze.

Rammstein sa ku kritike nevyjadruje. Na internete však má aj obhajcov. Hovoria, že ide o neoddeliteľnú súčasť nemeckej histórie.

"Rozhodne pripomína, aby sme sa učili zo svojich minulých chýb," cituje internetového diskutéra britské BBC.

Novinka je súčasťou albumu, ktorý vyjde tento rok. Nemecká kapela ním nadväzuje na nahrávku spred desiatich rokov Liebe Ist Für Alle Da. Na instagrame sa už vyhrážala ďalšími štyrmi klipmi.