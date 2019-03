Do Rokenrolovej siene slávy pribudla pätica britských skupín

Zoznam mien rozšírili aj speváčky Janet Jacksonová a Stevie Nicksová.

30. mar 2019 o 12:01 TASR

NEW YORK. Do Rokenrolovej siene slávy (Rock and Roll Hall of Fame) pribudli v piatok večer speváčky Janet Jacksonová a Stevie Nicksová, ako aj pätica britských skupín - Def Leppard, Radiohead, Roxy Music, The Cure a The Zombies.

Hudobníkov uviedli do siene slávy na slávnostnom večeri v newyorskom Barclays Center. Podujatie odštartovala niektorými zo svojich najznámejších hitov ako Stand Back či Edge of Seventeen Stevie Nicksová, ktorú do Rokenrolovej siene slávy zaradili už v roku 1998 ešte ako členku kapely Fleetwood Mac.

Agentúra Reuters za jeden z výnimočných momentov večera označila prejav Jacksonovej, ktorá porotu ocenenia vyzvala, aby do siene slávy uvádzala na výročných podujatiach viac žien.

Vo svojom prejave zároveň 52-ročná speváčka vyzdvihla vplyv svojej hudobne založenej rodiny na popkultúru. Počas slávnostného večera Jacksonová spevácky nevystúpila.

Na piatkovej ceremónii sa nezúčastnil frontmant britskej kapely Radiohead Thom Yorke, ktorý bol podľa vlastných slov zaneprázdnený prípravou na svoje nadchádzajúce vystúpenie v parížskej filharmónii.

Yorke pomerene nedávno v rozhovore pre magazín Variety uviedol, že Radiohead už takéto ocenenia "nevzrušujú".

Cenu však v piatok prebrali členovia kapely Ed O'Brien a Phil Selway, pričom Radiohead počas večera, rovnako ako Jacksonová, na ceremónii tiež nezahrali, priblížila agentúra AFP.

Rokenrolovú sieň slávy ako organizáciu vytvoril v roku 1983 už zosnulý Ahmet Ertegun, spoluzakladateľ hudobného vydavateľstva Atlantic Records.

Samotné múzeum otvorili v Clevelande v štáte Ohio v roku 1986, keď boli do siene slávy uvedení aj prví umelci vrátane Chucka Berryho, Jamesa Browna či Elvisa Presleyho.

O výsledkoch aktuálneho výberu interpretov ocenených za rok 2019 rozhodovala ešte vlani medzinárodná porota pozostávajúca z vyše 1000 umelcov, historikov a členov hudobného priemyslu.

Hlasovať mohla aj verejnosť; hlasy fanúšikov pre päť najpreferovanejších interpretov sa prirátali k porotcovským hlasom. Do výberu sa pritom mohol dostať interpret najskôr 25 rokov po vydaní debutového albumu.