Od začiatku provokovala sexom. Problém bol, keď ho prepojila s katolicizmom

Na bojkot koncertu vyzýval aj pápež.

1. apr 2019 o 15:32 Jana Alexová

BRATISLAVA. Tancovala pred horiacimi krížmi a bozkávala černošského svätca. Madonna pred tridsiatimi rokmi šokovala svet videoklipom ku skladbe Like a Prayer, titulnej piesni rovnomenného albumu.

V poradí štvrtý album kráľovnej popu patrí dodnes patrí k počinom, ktoré sa navždy zapísali do hudobnej histórie.

Madonna ho venovala svojej matke, ktorá bola oddaná katolíčka. Speváčka do hudby premietla vplyv katolicizmu na svoje detstvo aj sklamanie z lásky či prerod seba samej.

Nasledovalo nemenej kontroverzné a provokatívne turné s názvom Blond Ambition Tour, ktoré sa rovnako zapísalo do dejín ako najslávnejšia koncertná šnúra všetkých čias.

V rozvodovom konaní

Album Like a Prayer vyšiel vo vydavateľstve Sire Records 21. marca 1989. Je to Madonnin posledný album, na ktorom spolupracovala s hudobníkmi a producentmi Patrickom Leonardom a Stephenom Brayom.

Obaja boli v 80. rokoch speváčkinými hlavnými spolupracovníkmi.

Album Like a Prayer vznikal postupne od septembra 1988 do januára 1989. Madonna bola už v tom čase v rozvodovom konaní so svojím prvým manželom hercom a filmárom Seanom Pennom.

Napriek žiadosti o rozvod s ním speváčka trávila mnoho času a snažila sa veci vyriešiť.