Švédsko ako sivá eminencia popu: Za hudbou súčasnosti je matematický vzorec

Poslucháči by si to mali doma vyskúšať.

1. apr 2019 o 15:52 Marek Majzon

BRATISLAVA. Striedanie bohatých melodických liniek s minimalistickými aranžmánmi sa dopĺňa s rovnakým postupom v textovej rovine.

Tajomstvo švédskeho popu, ktorý dominuje svetu už od začiatku deväťdesiatych rokov, odhalil dokument britskej BBC.

Uvedený princíp funguje na švédskom slove lagom, ktoré definuje presnú mieru. Keď ničoho nie je viac ani menej, ale akurát.

Vo švédskej hudobnej teórii je reč o melodickej matematike.

V konkrétnej fráze sa počítajú noty alebo slabiky. Aby sa zachovala vyváženosť skladby a skladateľ sa vyhol rušivým elementom, musí vyrovnávať jednotlivé verše do vopred stanovených počtov.

Napríklad, v prelomovom hite Britney Spearsovej s názvom ... Baby One More Time, ktorý zložili Švédi, je riadok "Give me a sign" a nasledujúci "Hit me baby one more time".

Keďže refrénová veta má až sedem slabík, jej predchodca musel byť predĺžený aspoň spevom na slove "sign", aby sa mu trvaním vyrovnal.

Iné pravidlo popovej exaktnej vedy zo Štokholmu hovorí o tom, že musíte použiť rovnaké noty v intre aj v refréne. Práve tak vzniká pocit známosti v hitovej melódii.

Na spomínanom pravidle založila svoju kariéru ABBA.

Hudobným vzdelaním proti degenerácii

Ešte predtým, ako štvorica pokorila eurovízne pódium v roku 1974 a dobyla tak Európu, prišiel od Švédov veľmi ambiciózny vzdelávací program.