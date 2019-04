V kuchyni Netflixu je v apríli 2019 najmä Ázia. Prvýkrát ponúka anime

Pozrite si aprílové menu.

2. apr 2019 o 15:20 Marek Majzon

BRATISLAVA. Videostreamovacia služba Netflix začína loviť svojich fanúšikov aj vo vodách žánra anime. Svedčí o tom aprílová novinka Ultraman.

Do Ázie sa chce pozrieť aj prostredníctvom tínedžerského seriálu My First First Love alebo kulinárskeho deväťdielneho dokumentu Street Food.

Oddych od starostí chce ponúknuť animák Rilakkuma a Kaoru. V ponuke sú aj tri stand-upy či občasne prevarené nápady.

Pozrite si prehľad programu Netflixu v najbližšom mesiaci:

1. apríl

Ultraman (anime)

V prvom anime seriáli z dielne Netflixu je prosperita ľudstva na konci a znovu potrebuje pomoc niekdajšieho obrovského hrdinu Ultramana. Objaví sa však nováčik, ktorý zďaleka nie je obor a pre mnohých ani právoplatný nástupca schopný zachrániť svoju generáciu.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/bbRBOq8jajg

2. apríl

Kevin Hart: Irresponsible (stand-up)

Najotravnejší komik Kevin Hart, ktorý odmietol moderovanie tohtoročných Oscarov, prináša svoje vypredané turné Kevin Hart: Irresponsible aj na obrazovky Netflixu. Hlavnou témou bude rok nezodpovedného správania v kruhu rodiny či blízkych.

5. apríl

Chilling Adventures of Sabrina (seriál)

Horor a okultizmus museli byť podľa tvorcov seriálu Chilling Advetures of Sabrina prítomné v čase, keď vznikli príbehy o Sabrine, mladej čarodejnici. V desiatich dieloch uvidia mladiství, ako sa mladé dievča vyrovnáva s tým, že je napoly čarodejnica a napoly človek.

Our Planet (dokumentárny seriál)

Deväťdesiatdvaročná legenda dokumentárnej tvorby David Attenborough sprevádza seriálom, ktorý prináša pohľad do zatiaľ nevídanej divočiny. Nakrúcanie projektu prebiehalo štyri roky v päťdesiatich rôznych krajinách.