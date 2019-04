Našli album, ktorý nebol nikdy stratený. Novinka Marvina Gayea nevyšla pre cenzúru

Bolo potrebné nahrávku vydať?

4. apr 2019 o 13:56 Marek Majzon

V utorok by oslávil osemdesiat rokov. Vlastný otec ho však po rodinnej dráme zabil jediným výstrelom do srdca.

Rodinné pravidlo Gayeovcov bolo, že ak syn alebo dcéra siahne na rodiča, zomrie.

Doplatil na to Marvin. Snažil sa zastať matky, rodičia sa hádali o stratenom dokumente.

Marvin Gaye bol jednou z najväčších hviezd vydavateľstva Motown, výhradného producenta černošskej soulovej hudby v šesťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia.

Dnes si ho pripomínajú nielen pamätnou známkou, ale aj vydaním albumu, ktorý bol niekoľko rokov "nezvestný."

Album, ktorý sa stratil

V americkej hitparáde mal najprv hit Ain't No Mountain High Enough, to bol duet s Tami Terrell, nahraný v roku 1967. Vrchol rebríčka dobyl o rok neskôr, keď sa mu podarilo predať štyri milióny kópií singla I Heard It Through The Grapevine.

Marvin Gaye bol svedkom policajného násilia aj protivojnových zhromaždení v Berkeley. Rozhodol sa nahrať album s politickým podtextom.

Kritici si ho za to obľúbili, získal dve nominácie na Grammy a označili ho za toho, kto určuje trendy.

Stalo sa to napriek tomu, že pri tvorbe albumu What's Going On cítil nezhody s producentom Berrym Gordym, ktorý bol na čele Motownu.