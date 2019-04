TV Joj sa musí kajať za fóry s minštrantmi. Dostane pokutu aj biskupov ťažký hriech?

Rozhodli štyri sťažnosti.

5. apr 2019 o 20:08 Marek Majzon

BRATISLAVA. "Za gule ma nedržal nikto, odkedy som miništroval," hovorí premiér biskupovi, keď sa ho cirkevný hodnostár snaží donútiť oľutovať svoje hriechy.

V dieli seriálu Ministri z 11. septembra minulého roka padlo viacero výrokov aj klapiek, v ktorých si tvorcovia uťahujú z úzkeho prepojenia cirkvi na štát.

Témou epizódy je národná púť, kam predseda vlády musí prísť, aby si získal preferencie veriacich voličov. Len pár minút po začiatku prijíma biskup úplatok od hovorcu.

Satira nemá miesto

Pravdepodobne aj na základe tohto usúdila Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR), že štyri sťažnosti na odvysielanú časť treba vyriešiť pokutou v hodnote 3 319 eur pre televíziu Joj.

Je to pritom najmenšia možná peňažná sankcia.

"Výšku sankcie ovplyvňuje viacero faktorov, napríklad závažnosť veci, spôsob, trvanie a následky porušenia povinnosti, miera zavinenia, rozsah - množstvo odvysielania predmetného komunikátu (posudzovaného programu) a dosah vysielania," vysvetľuje hovorkyňa rady Ivana Furjelová.

Odvoláva sa na §19, odsek 1, písmeno b Zákona o vysielaní a retransmisii.

"Audiovizuálna mediálna služba na požiadanie, programová služba a ich zložky nesmú propagovať násilie a otvorenou alebo skrytou formou podnecovať nenávisť, znevažovať alebo hanobiť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine," hovorí legislatíva.

Podľa Rada Kutaša, odborníka na mediálne právo, RVR aplikovala spomínaný zákon zle.

"Podľa daného zákona nesmiete hanobiť na základe náboženstva, lenže niekto musí byť na druhej strane. Náboženstvo ako také možno kritizovať.

Vezmime si, že to, čo odznelo v seriáli, by nebolo namierené na náboženstvo, ale na politickú stranu. Znamená to, že je to neprípustné? V tom istom ustanovení sa hovorí aj o politickom zmýšľaní.

Ak nemožno kritizovať náboženstvo, tak ani politické zmýšľanie. V tom prípade rada rozhodla o tom, že satira na Slovensku nemá miesto," interpretuje Kutaš.

Pokuta aj za Oroscha?

Televízny program pritom spočíva práve v zosmiešňovaní fungovania slovenskej vlády. Len v predmetnej časti padnú narážky na kauzy s emisiami, nástenkovým tendrom aj zarábaní vlastnou hlavou.

"Po nepochopiteľnej pokute za vtip v Inkognite sa pokuty dočkala už aj satira v Ministroch. Žiaľ, opäť nepochopiteľnej.

Hodnotiť humor je ako spýtať sa sto ľudí, akého politika majú radi. Každý môže odpovedať niečo iné. Tu však nejde o to, či humor v Ministroch, Inkognite alebo aj známej komédii Život Briana má niekto rád či nie," znie stanovisko Marcela Gregu, generálneho riaditeľa Joj Group, k pokute.

"Hľadať hranicu medzi neraz i cynickým humorom, ktorý mnohokrát odráža javy v spoločnosti, a tým hanlivým a posudzovať ho v programe, ktorý nie je účelovo zameraný proti konkrétnej skupine ľudí, náboženstvu, menšine či etniku, je bez takéhoto kontextu nemožné.

Voči interpretácii, že satira postoja štátnikov k cirkvi v Ministroch mohla úmyselne znevažovať cirkev, jej predstaviteľov či vieru samotnú, sa tak musím ohradiť.

Regulátor takúto pokutu pritom udelil v čase, keď počas prezidentskej kampane v priamom televíznom prenose vysoko postavený cirkevný hodnostár hovoril slová o diablovi a ťažkom hriechu v spojení s odlišným svetonázorom. Tie už však satirou neboli."

Grega naráža na vysielanie TV Lux z 10. marca, tesne pred prvým kolom prezidentských volieb. Vtedy arcibiskup Ján Orosch ostro kritizoval vtedajšiu kandidátku Zuzanu Čaputovú a jej podporu pre LGBTI komunitu.

"Pre nás v štáte by mal byť prezident svetlom pre všetkých aj svojím osobným, nielen intelektuálnym, ale aj mravným životom – ktorí svojim srdcom i životom vyznávajú úctu k pravým hodnotám, ako sú pravda spravodlivosť, úcta k životu, úcta k človeku od prirodzeného života po prirodzenú smrť. I k tradičnej rodine, ktorej základom je jeden muž, jedna žena – otec a mama," povedal Orosch.

Denník SME zisťoval, či sa danej veci plánuje RVR taktiež venovať.

"Rada dostala podnet na vysielanie TV Lux, na omšu, ktorú uvádzate. Sťažnosť je v štádiu riešenia, momentálne prebieha monitorovanie programu - Rada má zákonnú lehotu deväťdesiat dní na vyhodnotenie sťažnosti. Preto ešte nie je možné robiť závery, či je sťažnosť opodstatnená alebo nie," odpovedala Furjelová.

Na spomínanú nedeľnú kázeň sa napriek spoločenskej nevôli pred voľbami sťažoval len jeden človek. Počet podnetov pritom nezvyšuje ani neznižuje mieru toho, ako sa im bude RVR venovať.

Zákon v použitom odseku b) nepozná sexuálne menšiny. Kutaš sa nazdáva, že v tomto prípade by sa sťažovatelia mohli opierať o odsek a), ktorý sa dotýka základných práv a slobôd iných ľudí.

Horšia je len detská pornografia

"Odsek b) je vyslovene charakteristika pre hatespeech. To znamená, že je to závažné porušenie a nerozprávame sa o nijakom ľahkom humore, ktorý nepatrí do vysielania. Je to jedno z najhorších ustanovení, ktoré tam sú. Horšia je už len detská pornografia a propagácia vojny," vysvetlil Kutaš.

Podľa mediálneho konzultanta by nepomohla ani novelizácia. Podľa Kutaša je podstatné, aby so zákonom pracoval orgán, ktorý mu rozumie.

Televízia Joj zatiaľ nešpecifikuje svoje ďalšie kroky, no odborník na mediálne právo je presvedčený, že ide o neoprávnený zásah do slobody prejavu. Spor tak môže napokon vyústiť aj na Ústavnom súde.