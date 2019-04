Vyhlasujú najlepší slovenský film. Väčšie šance majú českí režiséri

Najviac nominácií na ceny Slnko majú filmy Toman a Tlmočník.

5. apr 2019 o 20:03 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Do boja o národnú filmovú cenu Slnko v sieti vstupuje s najsilnejšou pozíciou film Onděja Trojana Toman, ktorý vznikol ako česko-slovenská koprodukcia. Má štrnásť nominácií, teda ešte o jednu viac, ako mal na českých filmových cenách Český lev.

Tam sa však víťazom nestal, Česi za najlepší film vyhlásil Všechno bude Olma Omerzu.

Prečítajte si tiež: Iba jeden film v hlavnej kategórii nakrútil Slovák. Slovenské filmové ceny môžu vyhrať Česi

Dvanásť nominácií na Slnko v sieti má Tlmočník režiséra Martina Šulíka.

V hlavnej kategórii, najlepší film, sú ešte nominované filmy Jan Palach a Hmyz, ktoré vznikli v koprodukcii a ich režisérmi sú Česi Robert Sedláček, resp. Jan Švankmajer.

Priamy prenos z Bartislavy sa na RTVS začína 20.30, moderuje Bruno Ciberej.

Najlepším režisérom za rok 2018 sa stal Martin Šulík, autor Tlmočníka.

Karol Čálik prišiel vyhlásiť najlepšieho scenáristu. Cenu získali Marek Leščák a Martin Šulík za film Tlmočník.

"Mareka prosím o odpustenie, ak som mu to pokazil," povedal Šulík.

Judit Bardos odovzdala cenu pre herca vo vedľajšej úlohe, cenu dostal Marián Geišberg za film Čertovské pero - prevzala ju však zaňho sestra Jana Oľhová."Keby žil, neviem, či by tu bol. Nemal rád oficiality, odovzdávania. Možno by som tu bola aj tak ja. Svojím povestným cynizmom sa cenám vysmieval. Nechcem byť patetická, ale poviem: Vďaka, Maroško."

Jana Oľhová vyhlásila aj cenu pre architektov a scénografov. Dostali ju Jan Švankmajer a Václav Švankmajer za Hmyz. Hmyz ohlásil otec Jan za svoj posledný film.

Slnko v sieti za vedľajšiu úlohu má Kristýna Boková za film Toman.

Slnko v sieti za najlepšie kostýmy má Katarín Štrbová Bieliková za film Toman, s príbehom z povojnového Československa, zo sveta politických špičiek.

Nebola prítomná, ale po producentke Zuzane Mistríkovej odkázala, že by mala na sebe odznak All For Jan a Kultúrny reparát, pretože v našej krajine nie je zďaleka ešte všetko v poriadku.

Za najlepšie masky cenili Zuzanu Paulini a Juraja Steinera za konverzačku s Martinom Hubom a Janom Budařom Hovory s TGM.Milo Kráľ vyhlásil za víťaza najlepšej hudby Vladimíra Godára, zložil hudbu k filmu Tlmočník.

"Bol som vychovaný v katolíckej rodine. Nerozumel som, urazil som sa, keď som čítal v Biblie, že vinu rodičov si majú deti niesť tri generácie. Dnes viem, že je to historický zákon. A Marek Leščák a Martin Šulík k tomu napísali príbeh.

V Tmočníkovi sú dvaja hrdinovia, jeden je synom esesáka, druhý synom jeho obete. Spoločne sa s tým vyrovnávajú.

Najlepším kameramanom je Martin Štrba, cenu má za Tlmočníka.

Slnko v sieti za najlepší zvuk patrí Ivovi Špaljovi za film Hmyz.

Strih vyhral Marek Šlapeta za dokumentárny film Válek.

Najlepším animovaným filmom je Mimi a Líza, záhada vianočného svetla. Na pódiu boli režisérky Ivana Šebestová a Katarína Kerekesová. "Snažíme sa, aby súčasťou našich príbehov bola tolerancia a slušnosť. Preto ďakujem všetkým rodičom, ktorí ich zdieľajú."

"Závidím vám, že máte ceny aj pre animovaný film. V tom ste ďalej ako Česká republika. A závidím vám, že máte prezidenta, ktorý vás spojuje," povedal český koproducent.

Veľký potlesk zaznel, keď za najlepší film vyhlásili Posledný autoportrét. Jeho režisér Marek Kuboš sa po rokoch pauzy vrátil k dokumentárnej práci. Vo filme uvažuje, či má zmysel ešte nakrúcať, keď sa ľudia do seba uzatvárajú.

Pri originálnej ďakovačke spomenul aj kolegu Roberta Kirchhoffa, ktorý mu požil sako už viackrát a prináša mu šťastie. Posledný autoportrét získal cenu aj na Art Film Feste v Košiciach.

Divácku cenu má film Niečo naviac, dokument o Dorotke s downovým syndrómom. Túži sa stať herečkou. Režiséri Martin Šenc a Palo Kadlečík, ďakovali rodičom, ktorý Dorotku vychovali.

Martin Šulík prišiel odovzdať Slnko v sieti za mimoriadny prínos. "Posledných tridsať rokov formoval kultúrny život na Slovensku," povedal o scenáristovi a pedagógovi Ondrejovi Šulajovi, s ktorým neraz spolupracoval, na filme Všetko čo mám rád aj Záhrada, napríklad.

"Scenárista potrebuje stretnúť dobrého režiséra," povedal Šulaj. "Všetci režiséri, ktorých som stretol, môžu za to, že som túto cenu dostal.