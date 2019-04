Politici na naňho poslali kontrolu. Martin Šulík musel úradníčkam ukázať všetky natočené metre

Konečne dostal Slnko v sieti.

6. apr 2019 o 0:14 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Toho sa drž, zvyknú si kamaráti radiť, keď vidia, že niekto našiel toho správneho človeka. Režisér Martin Šulík a producent Rudolf Biermann tú radú napĺňajú už od začiatku 90. rokoch.

V piatok získali národnú cenu Slnko v sieti, nakrútili najlepší hraný film za rok 2018 - Tlmočníka.

"Martin má lepšiu pamäť ako ja, on by vám to možno inak povedal. Ja si pamätám, že za mnou prišiel, keď mal za sebou debut Neha. Zhodou okolností som ho videl, považoval som ho v našej kinematografii za zjavenie," hovorí Rudolf Biermann.

Bol to rok 1991.

"Bol nadupaný symbolmi, nadupaný symbolmi. Boli v láske, sexe, veku, genderi. Martin ho nakrútil v čistom manierizme, na to sme po rokoch vynúteného realizmu neboli vôbec zvyknutí, žasol som, že aj Slovák také niečo dokáže. Samozrejme, že som s ním chcel spolupracovať."

Prišli dve úradníčky a kontrolovali

Ich prvý spoločný film bol Všetko čo mám rád z roku 1992. Biermann ju považuje za Šulíkov najlepší film. Trúfli si nakrútiť komédiu, ktorú vraj Slováci nikdy poriadne nakrútiť nevedeli, a sotva by sme napočítali desať dobrých.

Vraví, že filmári sa vtedy snažili vytvoriť novú filmovú infraštruktúru, aby mohli v slobodnej atmosfére tvoriť a využiť pri tom štátnu podporu.

Problém nastal hneď s príchodom Mečiarovej vlády, Biermann tvrdí, že si na nich dvoch so Šulíkom hneď vystúpila.

"Mečiara nezaujíma, o čom nakrúcate, ale to, čo o ňom hovoríte. My sme si otvorili ústa, a začala sa politická nenávisť voči nám," hovorí Biermann.