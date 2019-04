69. medzinárodný filmový festival v Berlíne

Dieterov testament

6. apr 2019 o 19:19 Miloš Ščepka

Slávnostné odovzdávanie cien berlínskeho filmového festivalu 16. februára bolo najmä rozlúčkou s festivalovým riaditeľom Dieterom Kosslickom, ktorý končí po osemnástich rokoch. A oslavou jeho diela.

Súkromie je politické. Tieto Kosslickove slová sa stali mottom berlínskych festivalov pod jeho vedením. Menšiny, odchýlky, zdravotné postihnutia, deviácie aj deprivácie, neortodoxné názory, variabilita chápania práv a slobôd – to všetko formuje naše vnútro i náš zovňajšok, vzťahy, život. Všetko je politika.

Kosslick tohto roku prišiel s rozsiahlou štúdiou, analyzujúcou rodové zastúpenie v histórii i súčasnosti festivalu. Zastúpenie žien na Berlinale výrazne stúpa. Hoci štúdia tvrdí, že globálne ich filmový priemysel zamestnáva len pätinu, pre Berlín vyberajú filmy najmä ony a výrazne sú zastúpené i vo vedení. Aktuálne uviedol diela 191 autoriek a 225 autorov. I vďaka retrospektíve filmov nemeckých režisérok a prehliadke Agnes Vardovej, ocenenej Kamerou Berlinale. Čestného Zlatého medveďa dostala Charlote Ramplingová a predsedníčkou poroty bola Juliette Binocheová.

V hlavnej role rod

Deväť súťažných filmov režírovali muži a sedem ženy, ale riaditeľ Kosslick slávnostne podpísal manifest5050/2020, podľa ktorého už v roku 2020 bude na Berlinale rovná polovica filmov režírovaná ženami. Organizátori vyzvali, aby sa k manifestu pridali aj ďalšie svetové filmové festivaly, najmä Cannes a Benátky...

V súťaži o Zlaté a Strieborné medvede sa pôvodne uchádzalo sedemnásť snímok, ale producenti novinky čínskeho klasika Čanga JimuYi Miao Zhond (One second) oznámili, že problémy s dokončením diela neumožnia jeho uvedenie. Rovnaké dôvody uviedli aj producenti čínskeho filmu Shao nian de ni (Better Days), zaradeného do prehliadky Generations. Zákonite to vyvolalo podozrenia z čínskej cenzúry.

V hlavnej súťaži zostalo len šestnásť filmov. Sedem z nich režírovali ženy, porota ocenila tri. Nesúťažil žiadny americký film, žiadna žánrová filmová zábava s hviezdnym obsadením, najviac hviezd prišlo podporiť vedľajšiu prehliadku Panorama. Rovná polovica súťažných filmov bola nemecká alebo s nemeckou koprodukciou. Tri z nich dostali Zlaté a Strieborné medvede.

Doma v Nemecku zostali tiež Zlatý i Strieborný medveď za krátky film, cena za najlepší debut, v nemeckej koprodukcii vznikol najlepší celovečerný dokument aj víťazný film súťaže LGBT. Ak na začiatku milénia nemeckí filmári nariekali, že ich Berlinale ignoruje, dnes medzi 400 filmami festival ponúkol 160 nemeckých.

Prvý raz Izrael

Medzinárodne známi autori sa podieľali iba na piatich súťažných snímkach: Fatih Akim, François Ozon, Agnieszka Hollandová, Isabel Coixetová a Denis Côté. Za francúzsko-belgickú drámu o zneužívaní detí katolíckymi kňazmiGrâce à Dieu (By the Grace of God) si Ozon odniesol Strieborného medveďa – Grand Prix poroty. Keď v roku 2015 prepukol škandál kňaza Bernarda Preynata, ktorý údajne zneužil viac ako osemdesiat chlapcov, začal potajomky, bez publicity nakrúcať príbeh podľa skutočných udalostí.

Po oznámení festivalového programu cirkev žiadala stiahnuť film zo súťaže, no neuspela. V pondelok 17. februára 2019 potom francúzsky súd nevyhovel ani Preynatovej žiadosti o zákaz uvedenia snímky do kín.

Senzáciou sa stalo víťazstvo drámy režiséra Nadava LapidaSynonymes (Synonymá) najmä preto, že je to vôbec prvý izraelský film, ktorý v Berlíne zvíťazil. V súťaži boli tento rok hneď dva. Scenárista a režisér Lapid s veľkou dávkou sarkazmu vytvoril čiastočne autobiografický psychologický portrét mladého Izraelčana z vplyvnej rodiny, ktorý sa chce vzdať minulosti, príbuzenských pút a najmä izraelskej identity.

Nahý a bez peňazí začína nový život v Paríži. Ľudia, ktorých stretá, a epizódy, ktoré pri tom zažíva, vtipne narábajú nielen s filmovými a spoločenskými klišé, ale i s odkazom francúzskej novej vlny.

Kontroverziám sa nevyhol Strieborný medveď za réžiu. Získala ho 57-ročná Angela Schanelecová. Aby divák pochopil, o čo vo filmeIch war zuhause, aber (Bola som doma, ale...) ide, musí si prečítať autorkinu explikáciu. Introvertná minimalistka Schanelecová totiž rozpráva nespojito, len v náznakoch. Nič nevysvetľuje, chronologicky i kauzálne voľne radené zábery s odstupom a množstvom improvizácie naoko vôbec nesúvisia a nesprostredkujú žiadny príbeh.

Riaditeľov testament

Cena Alfreda Bauera „za hraný film, ktorý odkrýva nové perspektívy filmového umenia“, pripadla 36-ročnej scenáristke a režisérke Nore Fingscheidtovej za drámuSystemsprenger (System Crasher) o deväťročnej Benni, trpiacej syndrómom nezvládateľného násilia a odporu k autoritám. Autorka sa v roku 2017 so svojím scenárom zúčastnila na workshope Berlinale Talents.

Striebornými medveďmi za herecký výkon porota ocenila predstaviteľov ústredných postáv trojhodinovej čínskej rodinnej drámy režiséra Wanga XiaoshuaiaDi jiu tian chang (Zbohom, syn môj) Yong Mei a Wanga Jingchuna. V rozpätí troch desaťročí rozpráva nielen o spletitých rodinných vzťahoch, poznačených politikou jedného dieťaťa, ale aj o žiarivej súčasnosti, v ktorej sa Číňania tešia blahobytu a spokojnosti...

Najlepší scenár napísali Roberto Saviano a Maurizio Braucci pre drámu Claudia GiovannesihoLa paranza dei bambini (Piranhas). Rovnaký tím má na svedomí i televízny seriál Gomora. V podstate klasická mafiánska dráma o násilí, ambíciách, láske a smrti, no jej postavami sú pätnásťroční neapolskí chlapci.

Jubilejný 70. berlínsky festival sa uskutoční od 20. februára do 1. marca 2020 pod novým vedením. Ten tohtoročný dokázal, že odchádzajúci riaditeľ Kosslick nahradil v hlavnej súťaži žánrové, divácky atraktívne snímky umelecky ambicióznymi dielami – aj z málo známych kinematografií. Vniesol na festival rodovú problematiku, témy prenasledovaných etnických i sexuálnych menšín, homosexuálov, transsexuálov, psychicky i fyzicky hendikepované postavy, ale tiež z neho spravil najväčšiu prehliadku nemeckej kinematografie.

A predovšetkým: s viac než 335-tisíc predanými vstupenkami sa Berlinale stalo filmovým festivalom s najvyšším počtom divákov na svete.

CENY 69. MFF V BERLÍNE

Medzinárodná porota: Juliette Binoche (predsedníčka), Justin Chang (USA), Sandra Hüller (Nemecko), Sebastián Lelio (Čile), Rajendra Roy (USA) a Trudie Styler (Veľká Británia).

ZLATÝ MEDVEĎ ZA NAJLEPŠÍ FILM

Synonymes , réžia Nadav Lapid, Francúzsko – Izrael – Nemecko

STRIEBORNÝ MEDVEĎ – GRAND PRIX POROTY

Grâce à Dieu (By the Grace of God) , réžia François Ozon, Francúzsko – Belgicko

STRIEBORNÝ MEDVEĎ – CENA ALFREDA BAUERA

za hraný film, ktorý odkrýva nové perspektívy filmového umenia

Systemsprenger (System Crasher) , réžia Nora Fingscheidt, Nemecko

STRIEBORNÝ MEDVEĎ ZA NAJLEPŠIU RÉŽIU

Ich war zuhause, aber (I Was at Home, But) , réžia Angela Schanelec, Nemecko – Srbsko

STRIEBORNÝ MEDVEĎ ZA NAJLEPŠÍ ŽENSKÝ HERECKÝ VÝKON

Yong Mei zaDi jiu tian chang (So Long, My Son), réžia Wang Xiaoshuai, Čína

STRIEBORNÝ MEDVEĎ ZA NAJLEPŠÍ MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKON

Wang Jingchun zaDi jiu tian chang (So Long, My Son), réžia Wang Xiaoshuai, Čína

STRIEBORNÝ MEDVEĎ ZA NAJLEPŠÍ SCENÁR

Maurizio Braucci, Claudio Giovannesi a Roberto Saviano zaLa paranza dei bambini (Piranhas), réžia Claudio Giovannesi, Taliansko

STRIEBORNÝ MEDVEĎ ZA NAJLEPŠÍ MIMORIADNY UMELECKÝ POČIN

v kategóriách kamera, strih, hudba, kostýmy alebo výprava

Rasmus Videbæk za kameru vUt og stjæle hester (Out Stealing Horses), réžia Hans Petter Moland, Nórsko – Švédsko – Dánsko

CENA ZA NAJLEPŠÍ FILMOVÝ DEBUT

dotovaná sumou 50 000 eur

Oray , réžia Mehmet Akif Büyükatalay, Nemecko (film uviedla prehliadka Perspektive Deutsches Kino)

GLASHÜTTE ORIGINAL DOCUMENTARY AWARD

dotovaná sumou 50 000 eur

Talking About Trees , réžia Suhaib Gasmelbari, Francúzsko – Sudán – Nemecko – Čad – Katar

ZLATÝ MEDVEĎ ZA NAJLEPŠÍ KRÁTKY FILM

Umbra , réžia Florian Fischer a Johannes Krell, Nemecko

STRIEBORNÝ MEDVEĎ ZA KRÁTKY FILM

Blue Boy , réžia Manuel Abramovich, Argentína – Nemecko

ČESTNÝ ZLATÝ MEDVEĎ

za celoživotný umelecký prínos

Charlotte Ramplingová

BERLINALE KAMERA

za prínos berlínskemu filmovému festivalu

Agnes Varda, Sandra Schulberg, Wieland Speck, Herrmann Zschoche

CENA POROTY LGBT TEDDY AWARD

Breve historia del planeta verde (Brief Story from the Green Planet) , réžia Santiago Loza, Argentína – Nemecko – Brazília – Španielsko