Tomáš Klus pre SME: Ľudia mi želajú, aby som zdochol. A potom sa chcú so mnou odfotiť

Babiš ho volal na kávu hneď, ako vstúpil do politiky.

8. apr 2019 o 17:05 Kristína Kúdelová

Kariéru si do veľkej miery staval na imidži pekného chlapca. Dievčatám sa páčil, vedel spievať zaľúbené pesničky.

No to je len polovica jeho osobnosti. Veľmi otvorene spieva aj o politike, názorovým oponentom posiela odkazy.

Prečítajte si tiež: Stavia na imidži pekného chlapca. Klus otriasol českou hudobnou scénou

Minulé leto sa rozhodol pre gesto, na aké česká spoločnosť nebola zvyknutá. Vyhlásil bojkot festivalom, ktoré majú peniaze z Agrofertu Andreja Babiša a odmieta poskytnúť rozhovory novinám, ktoré patria pod jeho mediálne impérium.

Málokto si ho trúfol nasledovať. TOMÁŠ KLUS však svoje slovo drží, aj keď mu to prináša nepríjemnosti. Koncertom v Bratislave odštartoval slovenské turné. "Nikoho nehejtujem," povedal v rozhovore pre SME. Naopak, za Babiša, Okamuru a Zemana je istým spôsobom vďačný.

Minulý rok ste v lete ohlásili, že nebudete vystupovať na podujatiach, ktoré sponzoruje Agrofert Andreja Babiša.

"Áno. Ďakujeme vám pekne zaňho."

Toto Česi často robia, že nám ďakujú za Babiša, pripomínate nám, že je Slovák. Hneváte sa za to na nás?

"Nie. Vôbec nie."

Nemyslím vás osobne.

"Nie. Naozaj nie. Je to len taký náš povzdych. Zaplať pánboh za to, že ho máme."

Prečo?

"Vďaka nemu si veľa vecí môžeme uvedomiť. Tak ako si malé dieťa uvedomí, že sporák páli, až keď sa ho dotkne. My teraz tiež držíme ruku nad horúcou platňou a kričíme: au, to páli, to páli. Je len na nás, aby sme ju dali preč a povedali si: už sa toho viac nebudeme chytať."

Čo Čechom najviac na Babišovi prekáža? Je v hre aj jeho minulosť a zápis v ŠtB?

"Že je v zväzkoch, to ma až tak netrápi, neprislúcha mi hodnotiť to. Nechcem nikoho súdiť, k ľuďom pristupujem tak, že sa do nich vciťujem.

Praktizujem súcit. Neviem si predstaviť situáciu, že mám deti, je totalita a za mnou prídu dvaja chlapíci so slovami: pozri sa, tvoje deti nebudú študovať, teba teraz zmlátime a navždy ti skomplikujeme život.

Neviem, čo by som urobil. Preto mi hlboká minulosť Babiša neprekáža, prekáža mi jeho prítomnosť."

A z nej konkrétne čo?

"Neprekáža mi on ako osobnosť. Možno, že je to dobrý ocko, možno je s ním zábava pri pive. Prekáža mi spôsob, akým komunikuje. Akú rétoriku v Českej republike zaviedol.

Kvôli nemu, Tomiovi Okamurovi a Milošovi Zemanovi už v Česku nemožno ničomu veriť.

Oni stále všetko popierajú a tvrdia, že len oni majú pravdu. Pritom je veľa dôkazov proti všetkým hoaxom, ktoré Okamura zverejňuje na sociálnych sieťach. Andrej Babiš zase s ľuďmi manipuluje cez kúpené lajky, ako s tým môžem sympatizovať? Vidím v tom len jednu výhodu."

A to?