Marcel Forgáč o táboroch: Človek sa hrá na nekomerčného a pracuje v reklamke

Rádio_FM je moje dieťa, hovorí.

17. apr 2019 o 10:05 Marek Majzon

Nerozumie deleniu na komerciu a alternatívu. MARCEL FORGÁČ dal Rádiu_FM podobu, v akej ho dnes poznáme, napriek tomu sa vrátil do svojho domovského Fun rádia.

Moderuje ranné vysielanie, čo je vlajkovou loďou každej rozhlasovej stanice. Je šťastný, aj napriek tomu, že tejto príležitosti sa mu dostalo iba pred šiestimi rokmi.

Denníku SME porozprával o poslaní zabávača nie len za mikrofónom, ale aj pred televíznymi kamerami.

Ako dokážete byť od skorého rána vtipný?

Vstávam bežne o piatej, ale tým, že to robím už šesť rokov, trvá zhruba trištvrte roka, kým si metabolizmus zvykne. Jedna vec je ísť disciplinovane skoro spať a druhá reálne zaspať.

Myslím si, že dobrá nálada je do značnej miery otázkou vlastného rozhodnutia. Nesnažím sa byť moderátor, ktorý začne o pol šiestej na ľudí kričať a mať ničím neodôvodnenú dobrú náladu. Ľudia potrebujú hlavne pozitívnu energiu.

Sme typ rádia, ktoré je a chce byť veselé. Niekedy to vychádza viac, inokedy menej. Podľa niektorých je snaha toporná.

Keďže nás počúva bezmála pol milióna ľudí, nie je to asi úplne zlé.

Čo v prípade, keď hneď od rána viete, že dnes nie je váš deň?

Takých dní nie je veľa. Každý moderátor vám povie, že sa cez to skrátka treba prebojovať. Všetci sme ľudia a máme svoje dni.

Ďalším faktorom je kolega, ktorý cíti alebo vidí, že nefunguje všetko ako by malo. To vysielanie vo dvojici je úplne iné. Ak sa to podarí, ide karta, ako sa hovorí, a potom je to úžasné.

S moderátorským partnerom je to tak trochu ako s manželkou alebo v hokeji. Sú momenty, keď si leziete na nervy, ale viete, že to spolu musíte ťahať. V iných je zas súhra čarovná. Ak tá chémia funguje, je to ako hokejový útok.

Vy ste sa s Juniorom poznali ešte skôr, ako ste začali spolupracovať. Povedali by ste niekedy, že sa z vás stane moderátorská dvojica?

Absolútne nie. Bol mladý, začínajúci, ešte sa len hľadal. Chcel byť moderátorom a rádiový svet ho fascinoval, čo je základná podmienka.