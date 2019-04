Ja klopem, ty hovoríš. Billie Eilish sa dostala do sŕdc tínedžerov, lebo počúva

Spevom prosí o pochopenie generácie.

10. apr 2019 o 18:37 Marek Majzon

Mladému dievčaťu z úst vylieza pavúk a prechádza sa mu po ramene. Jeden zo singlov sa zas volá Bury A Friend, z angl. "pochovať priateľa".

Od pohrebu má ďaleko, sedemnásťročná Billie Eilish v ňom spieva o nenávisti k vlastnej temnej stránke. Považuje sa za strašidlo pod posteľou, ktoré treba pochovať.

Mladá speváčka vydala svoj debutový album When We All Fall Asleep, Where Do We Go? koncom marca. Láme s ním rekordy nielen v Spojených štátoch amerických, ale aj vo Veľkej Británii.

V Billboard Hot 100, zámorskom rebríčku najhorúcejších noviniek, obsadili štrnásť pozícií piesne z prvotiny začínajúcej umelkyne.

Prekonala tak raperku Cardi B, ktorá mala vlani s vydaním albumu Invasion of Privacy podobný úspech. V hitparáde však mala o jednu skladbu menej.

Na Britských ostrovoch sa z Eilish stala najmladšia interpretka na vrchole tamojšieho albumového rebríčka.

Rozruch v hudobnom priemysle vyvoláva otázka, či ide o stelesnenie tínedžerského rebela v novom veku, alebo skutočne má čo ponúknuť.

Cez noc

Billie Eilish Pirate Baird O´Connel, ako sa celým menom volá, sa narodila v roku 2001, takže možno hovoriť o pravej mileniálke. Rodičia boli herci a podľa vlastných slov nikdy od nich nepočula pochvalu.