Kráľ sa vracia. Pozrite si nový trailer na Levieho kráľa

Do kín príde 19. júla.

11. apr 2019 o 11:07 Jana Alexová

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/QRiPfg3qH_o

BRATISLAVA. Keď sa spoločnosť Disney rozhodla, že sa po vyše dvadsiatich rokoch vráti k jednému zo svojich najúspešnejších titulov - legendárnej animovanej rozprávke Leví kráľ - viacerí boli asi aj na pochybách, ako to celé dopadne.

Prvé otázniky však Disney rozprášil už na jeseň, keď ukázal prvé zábery z pripravovanej prerábky. A po zverejnení najnovšieho traileru musí byť namäkko aj ten najväčší skeptik.

Disney sa postará, že už v lete budeme v kinách pri Levom kráľovi dojatí všetci. Deti aj dospelí. A asi nebudeme preháňať, ak povieme, že Leví kráľ je určite jeden z najočakávanejších filmov tohto roka.

Snímku režíruje Jon Favreau, ktorý rovnakú technológiou, s akou pracuje na Levom kráľovi, už použil v roku 2016 pri Knihe džunglí.

V pôvodnom znení sa predstavia herci Donald Glover, Seth Rogen, Chiwetel Ejiofor, Beyoncé Knowles-Carter, Billy Eichner, John Oliver a James Earl Jones.

Hudby sa rovnako ako pri origináli chopil skladateľ Hans Zimmer, ktorý za ňu už získal aj Oscara. A nebude chýbať ani Elton John, ktorý pre animovanú rozprávku zložil tiež Oscarom ocenený hit Can You Feel the Love Tonight.