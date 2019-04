Slovenský dizajn je detektívka, výsledky pátrania si príďte pozrieť

Prinášame prehľad, čo pripravilo Slovenské centrum dizajnu.

12. apr 2019 o 15:43 Jana Alexová

BRATISLAVA. Slovenské múzeum dizajnu pokračuje v úspešných výstavných projektoch ako 100 rokov dizajnu, či Nebáť sa moderny!

Obe výstavy sú naplánované na dlhodobo a príležitosť navštíviť ich máte ešte vyše roka.

Múzeum dizajnu spolu so Slovenským centrom dizajnu predstavili plán, čo chystajú na tento rok. Prinášame prehľad, čo sa oplatí navštíviť.

Slovenské múzeum dizajnu aj galéria Satelit sú otvorené každý deň okrem pondelkov v čase od 13. do 18. hodiny, v utorky od 10.00.

100 rokov dizajnu

12. 6. 2018 – jún 2020, podkrovie Hurbanových kasární, Bratislava

Výstava prezentuje diela z územia Slovenska od roku 1918 po súčasnosť, ktoré Slovenské múzeum dizajnu počas svojej činnosti zozbieralo vo svojej zbierke. Expozícia ponúka k nahliadnutiu vyše 500 predmetov z oblasti dizajnu a úžitkového umenia a je rozdelená na produktový a komunikačný dizajn.

Je to vôbec prvá expozícia histórie a súčasnosti slovenského dizajnu a úžitkového umenia. Výstava bola pripravená k stému výročiu vzniku Československa.

"Slovenský dizajn je jedna veľká detektívka práve preto, že na Slovensku nebolo umelecko-priemyselné múzeum a preto bol dizajn zanedbávaný," hovorí o práci na výstave riaditeľ Múzea dizajnu Maroš Schmidt.

Mnohé predmety na výstave pozbierali kurátori od rôznych darcov z bežných domácností. Múzeum k výstave pravidelne pripravuje aj sériu komentovaných prehliadok s odborníkmi na dizajn aj špeciálne programy pre deti. Viac sa dozviete tu.

Nebáť sa moderny! 90. výročie založenia Školy umeleckých remesiel

14. 12. 2018 – 29. 9. 2020, SNM – Historické múzeum, Bratislavský hrad

Výstava je venovaná fenoménu Školy umeleckých remesiel v Bratislave (1928 – 1939), ktorá bola prevou verejnou školou výtvarných umení na Slovensku.

Približuje originály, dobové dokumenty aj verné repliky diel, ktoré vytvorili študenti na rôznych oddeleniach školy pod vedením pedagógov ako Ľudovít Fulla, Mikuláš Galanda, Zdeněk Rossmann, Julie Horová, František Tröster, Jaromír Funke a ďalší. Výstave predchádzali roky výskumu a hľadania materiálov historičky umenia Ivy Mojžišovej.

"Mnohé veci boli stratené, ale podarilo sa nám nájsť staré fotografie a podľa nich sme dokázali vyrobiť verné repliky diel študentov z 30. rokov," hovorí Schmidt.

Návštevník sa oboznámi aj s kontextom obdobia prvej republiky a bratislavskej moderny.

Rozšírené autorstvo

11. 4. – 8. 6. 2019, galéria Satelit, Hurbanove kasárne, Bratislava

Festival Sensorium oslovil dizajnéra a umelca Matthewa Plummera Fernandeza, aby svoju tvorbu a výskum prezentoval v priestoroch galérie Satelit.

Plummer Fernandez sa v umeleckej tvorbe zaoberá prepojením dnešného človeka so softvérovou automatizáciou. Stredobodom výskumu Plummera Fernandeza je autorstvo pod vplyvom výpočtovej techniky a automatizovaného (znovu)skladania. Táto výstava odhaľuje nové podoby autorstva, ktoré prináša súčasné umenie tvorené pomocou počítača.

Výstava je súčasťou programu festivalu Sensorium, ktorý sa uskutoční 7. – 9. júna v Pistoriho paláci a v centre Bratislavy.

Ivan Čobej /BRIK – Cena Fóra dizajnu 2016

13. 6. – 17. 7. 2019, galéria Satelit, Hurbanove kasárne, Bratislava

Výstava držiteľa Ceny Fóra dizajnu 2016 Ivana Čobeja, ktorý sa na výstave prezentoval sústavou nábytku z produkcie firmy BRIK.

Ivan Čobej je dizajnér a spolumajiteľ tejto slovenskej firmy, ktorá vznikla v 90. rokoch minulého storočia, a ktorej základný kameň je postavený na precíznom remeselnom spracovaní. Spoločnosť si v priebehu svojej 22-ročnej histórie vytvorila svoj jedinečný a nezameniteľný štýl výrobkov s dôrazom na dizajn, kvalitu a komfort.

Dizajn - Ivan Čobej / stolík Argo (zdroj: Archív Slovenského centra dizajnu)

Letná akadémia módy

22. 7. – 31. 7. 2019, galéria Satelit, Hurbanove kasárne, Bratislava

Týždenná letná akadémia módy pre deti je vzdelávaco-rozvojovou aktivitou pre deti, ktorú organizuje Slovak Fashion Council už piaty rok.

Cieľom denného tábora je ukázať deťom, aké to je byť módnym návrhárom a predstaviť im svet módy aj zvnútra so všetkými rôznorodými aktivitami a profesiami. Na akadémiu priamo nadväzuje výstava prác vytvorených deťmi v spolupráci s módnymi návrhármi, lektormi, asistentmi a ďalšími odborníkmi počas týždňa Letnej akadémie módy. Výstava bude pre verejnosť sprístupnená od 26. júla do 31. júla 2018.

Human By Design, Vienna Biennale 2019

5. 9. – 30. 10. 2019, galéria Satelit, Hurbanove kasárne, Bratislava

Výstava bude súčasťou Vienna Biennale 2019 a bude prezentovať vybrané prípadové štúdie, diela a infografiky reprezentujúce dôležité tendencie v súčasnom dizajne.

Témy ako udržateľnosť, zodpovednosť dizajnérov v období narušenej rovnováhy životného prostredia, radikálnych zmien v komunikácii a rozvoja digitálnych technológií rezonujú v súčasnosti oveľa výraznejšie ako kedykoľvek v histórii ľudstva. Výstava prinesie prezentáciu niekoľkých možností, ako sa so súčasným stavom vyrovnať práve pomocou dizajnu a jeho tvorcov.

Národná cena za dizajn

október 2019

Do šestnásteho ročníka súťaže dizajnu, ktorá sa tento rok zameriava na produktový dizajn, sa môžu dizajnéri prihlasovať do 24. apríla.

Súťaž ocení práce v kategóriách profesionálny dizajn, študentský dizajn a dizajn s pridanou hodnotou. Kurátorom súťaže je dizajnér a pedagóg Marián Laššák.

Práce bude hodnotiť medzinárodná porota. Vyberie najlepšie práce na finálovú výstavu, ktorú si bude môcť verejnosť pozrieť začiatkom októbra, následne 11. októbra 2019 budú vyhlásení víťazi.

LS. 10

7. 11. – 8. 1. 2020, galéria Satelit, Hurbanove kasárne, Bratislava

Výstava odevnej dizajnérky Lenky Sršňovej, ktorá sa móde profesionálne venuje od roku 2009.

Témou výstavy je jej doterajšia tvorba, ktorá bude predstavená ako zaujímavá interdisciplinárna inštalácia. Uvidíme nielen modely, fotografie, ale aj grafický dizajn, videá, interaktívne módne inštalácie či módne objekty a doterajšie Lenkine spolupráce s ďalšími dizajnérmi a umelcami, ktorí do jej projektov príležitostne vstupovali.