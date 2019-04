Absolútnym víťazom sobotného večera je každý, kto nepozeral anketu OTO

Nemá výpovednú ani zábavnú hodnotu.

14. apr 2019 o 13:54 Marek Majzon

Slovenská slovná zásoba asi neobsahuje slovo, ktorým možno adekvátne vystihnúť uplynulé odovzdávanie cien OTO. Autor článku siaha do angličtiny, aby si požičal cringe - akýsi zdieľaný pocit hanby sprevádzaný úzkosťou a fyzickou nevoľnosťou.

Jeffo Minařík, režisér galavečera, a jeho tím pravdepodobne rátali s tým, že sa okolo ankety televíznej popularity znovu zdvihne prach na jeden deň. Preto nič nenechali na náhodu a novinárom komentujúcim štyri hodiny utrpenia pripravili živnú pôdu.

V prvom rade si treba vysvetliť, či má určovanie Osobnosti televíznej obrazovky vôbec nejakú hodnotu. Bez urážky voči čitateľovi a televíznemu divákovi v jednej osobe, ale je lepšie prísť o ilúzie rovnako rýchlo ako keď sa strháva náplasť.

Trh práce

Pri pozornom sledovaní galavečera vidieť, ako sa ukážkovo rodí hviezda.

Raper Kali sa stal najlepším spevákom za uplynulý rok. Ak by sme tieto výsledky pretavili do reality, väčšina Slovákov, vrátane divákov Oteckov, Rodinných prípadov alebo Mileniek sa orientuje v rape a nemyslí si, že by niekto dokázal spievať lepšie.