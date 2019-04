HBO má silný seriálový rok. V júni nasadí seriál Veľké malé klamstvá

Pozrite si trailer k druhej sérii.

15. apr 2019 o 13:30 Jana Alexová

Herci zo seriálu Big Little Lies pokope(Zdroj: SITA)

BRATISLAVA. "Je to jednorazová záležitosť. Skončilo sa to presne tak, aby si diváci mohli predstavovať, čo všetko sa ešte mohlo stať. Ak urobíme druhú sériu, rozbijeme to a pokazíme príbeh," povedal režisér minisérie Veľké malé klamstvá Jean-Marc Vallée v roku 2017 po finále prvej série.

Seriál mal obrovský úspech, a to nielen vďaka hviezdnemu obsadeniu (Nicole Kidman či Reese Whiterspoon), ale aj pre prepracovaný scenár s brilantne napísanými dialógmi, kvalitnú režisérsku prácu a kameru.

Veľké malé klamstvá sú presvedčivou vzťahovou melodrámou, ktorá prináša celú sieť rodinných, sociálnych a iných vzťahov na pozadí faloše a pretvárky malomesta.

Miniseriál okrem priaznivcov po celom svete získal aj štyri Zlaté glóbusy a osem cien Emmy.

A nakoniec sa dočkal aj pokračovania. Plán nakrútiť druhú sériu tvorcovia oznámili ešte v decembri 2017.

Televízia HBO zverejnila oficiálny trailer k druhej sérii. Premiéra je naplánovaná 9. júna. Po Game of Thrones tak HBO prinesie ďalší megahit.

Život nad rámec knihy

Dôvod, prečo pôvodne tvorcovia neplánovali nakrútiť druhú sériu seriálu Veľké malé klamstvá, bol prozaický.