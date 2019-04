Dostane vás svojou piesňou. Na Slovensko príde legendárna Lauryn Hill

Vystúpi na festivale Uprising.

15. apr 2019 o 13:58 Marek Majzon

Prelomový album Miseducation of Lauryn Hill má už dvadsať rokov. (Zdroj: Uprising)

BRATISLAVA. Pôsobila v rapovej formácii Fugees, no do popredia sa dostala, až keď sa od Wyclefa Jeana a Prasa oddelila. So svojím jediným autorským albumom dostala celý hudobný priemysel na kolená.

Speváčkin debut The Miseducation of Lauryn Hill sa stal jedným z míľnikom neosoulovej hudby.

Legenda deväťdesiatych rokov Lauryn Hill vystúpi na festivale Uprising, ktorý sa uskutoční 23. a 24. augusta v Bratislave.

Na Slovensku vystúpi prvýkrát. V roku 2005 však potešila Slovákov koncertom so svojou domovskou kapelou The Fugees.

Príbeh jednej z najvýraznejších umelkýň súčasnej hudby začal ešte počas jej stredoškolských rokov. So spolužiakom Prakazrelom Michelom založili Tranzlator crew, neskôr sa pridal aj Wyclef Jean.

Až potom sa premenovali na The Fugees, čo je len skrátená forma slova refugees - tak nazývali haitských utečencov.

Príchod na scénu ohlásili v roku 1994 albumom Blunted on Reality. Materiál spočíval prevažne v dnes už oldschoolovom hip-hope, na podklade ktorého si trojica striedala svoje verše.

Nahrávka bola obľúbená, no nie natoľko, aby ňou prerazili do širšieho povedomia.