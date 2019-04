Opera o sexuálnom zneužívaní aj Aretha Franklin: Kto dostal pulitzera v umení?

16. apr 2019 o 15:20 Marek Majzon

BRATISLAVA / NEW YORK CITY. Aj po smrti nadobúda R.E.S.P.E.C.T. Zosnulej kráľovnej soulu Arethe Franklin posmrtne udelili špeciálnu Pulitzerovu cenu.

V pondelok si Kolumbijská univerzita v New Yorku uctila speváčkin prínos do americkej hudby a kultúry. Ocenila kariéru, ktorá trvala pol storočia.

Aretha Franklin zomrela na rakovinu pankreasu vo veku 76 rokov.

Okrem spomínanej Respect interpretovala aj známe skladby Chain of Fools alebo (You Make Me Feel Like a Natural) Woman.

Stala sa prvou umelkyňou a dvanástym hudobníkom, ktorému sa dostalo takejto pocty. Pridáva sa k menám ako Boby Dylan, Scott Joplin alebo John Coltrane.