Hviezdami baletu v Stuttgarte sú Slováci. Uvidíme ich aj v Bratislave

V Košiciach sa tentoraz tešiť nemôžu.

17. apr 2019 o 12:25 Jana Alexová

Tanečníčka Sarassan Chaisinlapin je prvou sólistkou Bangkok City Ballet, do Bratislavy príde na festival Chorea(Zdroj: Chorea)

BRATISLAVA. Prídu do Bratislavy z Bangkoku, Kuby, aj Madridu, aby priaznivcom tanca zatancovali číslo.

Tretí ročník festivalu moderného baletu Chorea 2019 predstavil tohtoročný program. Bude sa konať 16. júna na open-air javisku na nábreží Dunaja v River Parku.

Za projektom stojí ako umelecký garant tanečník a choreograf Ján Ďurovčík, ktorý festival organizuje vďaka podpore J&T Banky.

Okrem sólistov zo zahraničných súborov sa divákom predstavia aj slovenskí tanečníci.

Labutie jazero moderne

O tanečníkov z Ballet Nacional de Cuba sa Ján Ďurovčík snažil tri roky. Nakoniec sa podarilo. S prvou sólistkou kubánskeho baletu Claudiou Garciou zatancuje Luis Ariam Arencibia.

"Podľa mojich informácii to bude vôbec prvá návšteva tanečníkov z Kubánskeho národného baletu na Slovensku. A je to veľká vec, je to súbor svetového mena. Za jeho vznikom stála legendárna primabalerína Alicia Alonso, ktorá vybudovala fenomenálny svetový súbor napriek režimu," hovorí Ján Ďurovčík.