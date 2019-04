Režisér Kollár: Slovenské seriály stavajú len na hercoch, to je chyba

Keď nakrútil krimi-thriller Červený kapitán podľa bestselleru Dominika Dána, prišlo naň počas otváracieho víkendu do slovenských kín najviac divákov od čias Jakubiskovej Bathory.

Televízia Joj minulý rok premiérovala jeho seriál Hotel, v ktorom si hlavnú úlohu večnej smoliarky zahrala Zuzana Konečná.

Producent a režisér MICHAL KOLLÁR momentálne pracuje na svojom druhom filme, ale aj viacerých zaujímavých seriáloch pre televíziu Joj.

V rozhovore pre denník SME prezradil, čo chystá, prečo slovenská seriálová tvorba občas pokrivkáva a čo je jej najväčším neduhom a aj aký je rozdiel medzi slovenským a českým divákom.

Nedávno ste sa zúčastnili v Trnave 1. ročníka festivalu seriálov Pilot, ktorý iniciovala TV Joj a Fakulta masmediálnej komunikácie na UCM. Čo je to za podujatie a čo môže priniesť do slovenskej seriálovej tvorby?

"Bol prvý ročník. Túto iniciatívu vítam, lebo vzniká priestor, kde sa dá slovenská seriálová tvorba konfrontovať so stredoeurópskou.

Do televíznych seriálov sa čoraz viac dostáva filmová rozprávačská kvalita a druhú dekádu sme svedkami takzvanej zlatej éry televízie. To všetko najmä z iniciácie prístupu káblových či streamovacích gigantov ako HBO, Netflix, Sky, Canal Plus či Amazon.

Aby neponúkali len štúdiové blockbustre, ktoré si môže „kúpiť“ ktokoľvek z konkurencie, museli pristúpiť k vlastnému originálnemu programingu, ktorý by dosahoval kvality a atraktivitu, na ktorú sme zvyknutí z kina. Časom na túto stratégiu museli reagovať aj terestrálni vysielatelia – vrátane verejnoprávnych televízií.

Dobrým príkladom je súčasná tvorba Českej televízie, ktorá podľa mňa dokáže konkurovať minimálne európskej TV produkcii.

Súčasťou festivalu bola prezentácia tvorcov, bol tam napríklad Peter Bebjak, ale aj Peter Kolečko, producent, ktorý robil pre Českú televíziu veľmi úspešný seriál „Most!“.

Ja som prezentoval prácu na miniseriáli Hotel, v ktorom som sa snažil uplatniť posun k filmovému rozprávaniu v seriálovej tvorbe aj v ľahšom komediálnom žánri.

Za zmienku stojí otvorená diskusia na tému marketingu a programového nasadzovania slovenských seriálov. Komerčné televízie, ktoré máme na Slovensku dve, na seba navzájom veľmi živo reagujú a podľa konkurenta aj sťahujú a nasadzujú veci do vysielania."

Má niečo také ako festival seriálov Pilot u nás potenciál?

Michal Kollár je slovenský režisér a producent

svoju prvú profesionálnu minisériu nakrútil ako 18 ročný s Mariánom Geišbergom

do povedomia sa dostal ako producent filmu DOM Zuzany Liovej a filmov Líbánky a trilógie ZÁHRADNÍCTVO Jana Hřebejka.

do dnešného dňa produkoval alebo koprodukoval 15 celovečerných filmov

jeho režijný debut Červený kapitán v roku 2016 počas otváracieho víkendu zlomil divácky rekord po 10 desiatich rokoch

v súčasnosti pracuje na svojom druhom filme, komédii VILLA LUCIA

v koprodukcii s TV JOJ a Českou televíziou pripravuje seriál 8 HODÍN a historickú detektívku o kapitánovi Steinovi a notárovi Barbaričovi podľa Juraja Červenáka.

"Určite áno, som o tom presvedčený. Dobrým príkladom je SERIES MANIA v francúzskom Lille, čo je celoeurópska platforma o pripravovaných seriáloch. Najväčšie scenáristické a producentské hviezdy tam prezentujú, čo pripravujú. Začínajúci autori tam môžu hľadať partnerov na financovanie.

Táto platforma veľmi rýchlo rastie a dnes je už pre seriály dôležitejšia než Cannes. A toto všetko sa deje najmä kvôli trendu takzvanej "high quality TV", čo je televízna tvorba, ktorá sa chce viac podobať na filmovú v zmysle prepracovaných tém, vizuality a celkovému prístupu, čomu ale aj zodpovedá vyšší rozpočet.

Z roka na rok tam navyše cítiť aj zapojenie strednej Európy, teda nášho regiónu. Ak trend vydrží, máme reálnu šancu byť predmetom záujmu ako zdroj príbehov pre európsku TV tvorbu.

Predurčuje nás k tomu naša turbulentná história, vývoj v poslednom štvrťstoročí a skutočnosť, že skoro dve dekády trvajúci záujem o škandinávsky typ thrilleru sa unavil, hľadá sa nový trend.

Pre televíziu zásadný crime-mystery žáner u nás má určite z čoho čerpať.

Dobrým príkladom a veľmi vysoko nastavenou latkou je poľská Netflix miniséria „1983“, ktorú z časti režírovala aj Agnieszka Holland."

Ako sa trend high quality TV zatiaľ uplatňuje u nás?