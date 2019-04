TOP 20 roku 2018

Rebríček najpredávanejších kníh

20. apr 2019 o 19:40 Róbert Kotian

Rebríček dvadsiatich najpredávanejších kníh vychádza z údajov, ktoré nám poskytli kníhkupectvá Martinus a Panta Rhei. Uvedený rebríček zobrazuje poradie kníh za rok 2018.

Podobne ako vlani aj tohto roku sme na základe celoročných údajov dvoch knižných sietí (Martinus a Panta Rhei) zosumarizovali TOP 20 najpredávanejších kníh v slovenskom jazyku. Pozornejšieho čitateľa poslednej strany Magazínu o knihách, kde uverejňujeme mesačné rebríčky najpredávanejších kníh dvoch najväčších knižných sietí, nemôže vlaňajšia dvadsiatka zaskočiť – najväčšie istoty slovenského knižného trhu sú podobné ako v roku 2017 a kto staví na mená ako Dan Brown, Dominik Dán, Táňa Keleová-Vasilková či Jozef Karika, ten sa nemôže pomýliť. Títo autori ovládajú knižné rebríčky už niekoľko rokov. Ak vydá knihu Jo Nesbo, má zmysel ju čo najskôr preložiť.

Do týchto stabilných vôd sa však za uplynulé dva roky dokázali presadiť aj tri nové domáce mená – Veronika Homolová Tóthová, Arpád Soltész a Marek Vagovič. Je to zaujímavý signál o zvýšenom záujme čitateľov o našu minulosť, ale aj o najpálčivejšiu súčasnosť – slovenský čitateľ sa zaujíma o svoju krajinu, a to je sľubné.

Tak ako vlani ani teraz nezverejňujeme čísla o predaji nielen preto, že sú obchodným tajomstvom, ale keďže náš sumár nezahrnuje predaj kníh v iných kníhkupectvách, neboli by naše čísla verným obrazom celého knižného trhu – trendy a špičky sú však zrejmé, a zrejme neurobíme chybu, ak povieme, že úplný top dosiahol viac ako 30-tisíc predaných výtlačkov.



Domáce istoty

Ako stabilný trend môžeme skonštatovať, že slovenský čitateľ už asi definitívne objavil domácu prózu a ostáva jej verný – v dvadsiatke kníh má iba päť iného ako domáceho autora (pritom slovenský pôvod má aj príbeh autorky Tetovača z Auschwitzu). Domáci čitateľ už v podstate čaká každý rok na ďalšie romány – bestsellery Dominika Dána, Táne Keleovej-Vasilkovej a Jozefa Kariku a aj sa väčšinou dočká. (Podobne je to aj s čitateľmi napríklad Pavla Vilikovského, ten je však očakávaný v inej čitateľskej spoločnosti a oceňovaný v iných konfrontáciách.)

Druhý sled domácej produkcie tvoria autori a autorky ako Evita Urbaníková či Jozef Banáš a tí nezvyknú svoje fankluby sklamať. Podobne ako vlani neuspela len žánrová literatúra, ale nemalú čitateľskú obec si získava aj literatúra faktu a biografie – záujem o slovenské dejiny a žeravú súčasnosť saturuje už niekoľko veľmi výrazných mien.



Potvrdené avíza

Vlani som avizoval, že „sa dajú očakávať ďalšie bestsellery Dominika Dána a Jozefa Kariku... že „rukopis odovzdáva aj Veronika Homolová Tóthová, nahovoriť sa dal aj Arpád Soltész“ - a väčšinou som sa utrafil. Dominik Dán ako zvyčajne ponúkol dve knihy a jeho fanúšikovia ho vyniesli až na medailové priečky, keď nestačil iba na Dana Browna. Kverulant by to možno naznačil za stojaté vody, prinajmenej v prípade Dana Browna, ale toľko čitateľov sa asi nemôže mýliť (hoci napríklad predvídaný ústup Jo Nesboa je už skutočnosťou).

Jozef Karika je fenomén – aj vďaka svojej premakanej marketingovej komunikácii s verejnosťou, kde nemá porovnateľného partnera, takže koncom roka mával v mesačnej top 10 až tri knihy (hoci vplyv filmu Trhlina bol určite dôležitý).

V ženskej literatúre je nedosthnuteľná Táňa Keleová-Vasilková, a to je asi všetko, čo sa proti tomu dá robiť – Vasilková má svoje publikum, dokáže ho osloviť, svoj recept má vyskúšaný a funguje ako buchty od mamy, ktorým sa v tejto ponuke nič nevyrovná.

Podobne ako vlani nemožno nespomenúť „debut“ Veroniky Homolovej Tóthovej Mengeleho dievča (Ikar ešte v roku 2016). Je to takmer ako jeden z divov sveta - kniha osudov pani Violy Sternovej Fischerovej, ktorá prežila štyri koncentráky, sa drží medzi najčítanejšími knihami už od konca roka 2016. Nič lepšie ako to čo vlani nevymyslím – „tejto knihe sa stalo to, po čom túžia všetci autori – hovoria o nej a odporúčajú si ju navzájom jej čitatelia“. Osudy Jozefa Gabčíka u čitateľov síce zabrali tiež, ale Mont Everest je tiež len jeden.

Mengele či Gabčík signalizujú, že čitateľov naďalej zaujímajú dejiny druhej svetovej vojny – vysoko sa v slovenských rebríčkoch dostala aj kniha novozélandskej autorky Heather Morrisovej Tetovač z Auschwitzu, ktorá zmapovala pútavý príbeh dvojice slovenských ŽidovLaleho a Gity Sokolovovcov, ktorí prežili koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau a po vojne si našli nový domov v Austrálii.

Predvlaňajší debutant Arpád Soltész naskočil na sebou samým vyvolanú vlnu knihy Mäso a ešte pritvrdil románom Sviňa. Presun od deväťdesiatych rokov do súčasnosti vyvolal v časti čitateľov odmietavú reakciu, lebo sa im kniha zdala až priveľmi naturalistická či konšpiratívna a neboli ochotní pripustiť jej podobnosť s realitou. Nedávne uznesenie voči Marianovi Kočnerovi signalizuje, že Soltészov román koketuje až so žánrom non fiction.

Podobne ako vlani sa presadil aj Marek Vagovič – tentoraz so životným príbehom novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, brutálne zavraždených vlani vo februári. Tento hanebný čin vyvolal masové protesty obyvateľov Slovenska a pretrval aj v záujme o kolektívne dielo Mareka Vagoviča a jeho kolegov.

Žánrovým obohatením vlaňajšej produkcie je určite príbeh Petra Sagana či osudy Milana Rastislava Štefánika z pera Jozefa Banáša. Jonas Jonasson opäť stavil na istotu a jeho Stojedenročný starček, ktorý sa obával, že priveľa myslí, veľmi za svojím o rok mladším predchodcom nezaostal.

Autor si v tomto roku doteraz vychutnal niekoľko špionážnych románov a knihu Sashu Glennyho McMafia, osobne sa najviac teší na ďalšie osudy stredovekých detektívov Juraja Červenáka a verí, že Pavel Vilikovský nepovedal posledné slovo famóznou knihou Rajc je preč. Dobrých kníh však bude určite oveľa viac.



TOP 20 2018

1. Dan Brown: Pôvod

2. Dominik Dán: Venuša zo zátoky

3. Dominik Dán: List zo záhrobia

4. Táňa Keleová-Vasilková: Tri sestry

5. Jozef Karika: Priepasť

6. Heather Morris: Tetovač z Auschwitzu

7. Hana Lasicová, Katarína Mikulíková: Oteckovia

8. Táňa Keleová-Vasilková: Mama

9. Marek Vagovič: Umlčaní

10. Jozef Banáš: Prebijem sa! Štefánik

11. Jonas Jonasson: Stojedenročný starček, ktorý sa obával, že priveľa myslí

12. Jozef Karika: Trhlina

13. Jo Nesbo: Macbeth

14. Peter Sagan: Môj svet

15. Arpád Soltész: Sviňa

16. Evita Urbaníková: V lete ti poviem, ako sa mám

17. Evita Urbaníková: Manželka mi nevadí

18. Veronika Homolová Tóthová, Viola Stern Fischerová: Mengeleho dievča

19. Mark Manson: Jemné umenie mať veci v paži

20. Dušan Kadlec: Sto spôsobov, ktorými si zbytočne komplikujeme život