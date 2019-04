Zvieratká, ktoré majú charakter

Maja Sälfstörm miluje kreslenie s deťmi

23. apr 2019 o 11:11 Martin Kasarda

Maja Säfström má rada deti a ich bláznivú schopnosť vidieť svet inak, ako to robíme my, obyčajní dospeláci. Jej kreslené knihy o podivných zvieratkách majú charizmu a humor. Jej svet nie je o dokonalosti a kópii reality, ale o tom, že sa snaží nakresliť zvieratá, akoby mali vlastnosti a charaktery.

Keby mali zvieratká možnosť nakresliť ľudí, ako by nás videli? Ktoré z vlastností nás ľudí sú tie najnudnejšie a ktoré zasa najzaujímavejšie?

Oh, nikdy predtým som takúto otázku nedostala. Neviem, ale myslím si, že by to veľmi záležalo aj na tom, ktorého zvieraťa by ste sa opýtali. Každé zviera by nás nakreslilo inak. Myslím, že by nás nakreslili veľkých a desivých. A egoistických! Ale myslím si, že psy nás majú rady, tie by nás kreslili ako priateľských rodičov, ktorí im prinášajú jedlo!

Ktorá z vlastností zvierat vás najviac prekvapila či šokovala? A je niečo, čo by ste chceli mať vy?

Som aj prekvapená, ale aj šokovaná, ak narazím na také vlastnosti, ktoré sú vlastné zvieratám a aj nám, ľuďom. Vedeli ste napríklad, že tučniaky môžete poštekliť a budú sa smiať ako my? A potom sú tu vlastnosti zvierat, ktoré my nikdy nebudeme vedieť dosiahnuť, ako je napríklad schopnosť niektorých vtákov plachtiť na oblohe aj niekoľko mesiacov. To je skutočne fantastické. Musí byť naozaj skvelé vedieť lietať.

Po atlase zvierat, ktoré žijú aj dnes, ste vytvorili knihu zvierat dávnominulých čias. Aké boli, podľa vás? Chýbajú nám?

Mnohé z nich boli veľmi veľké a vskutku strašné. Ale napriek tomu si myslím, že nám dosť chýbajú. Chýba nám každý živočíšny druh, ktorý tu kedysi žil slobodne. Dnes máme omnoho menej takýchto slobodne žijúcich zvierat. A veľké slobodné zvieratá nie sú hrozbou.

Najnebezpečnejším zvieraťom na svete dnes je komár. Aj vo Švédsku. Stačí malé nenápadné bodnutie a môže priniesť veľmi nepekné ochorenie, ako je napríklad borelióza. V porovnaní s nimi, čo na prvý pohľad nevyzerajú tak strašidelne, by som si radšej priala, aby na tejto planéte žil nejaký obrovský leňochod, alebo hoci aj škorpión väčší ako človek.

Vaše kresby sú veľmi hravé. Testujete si ich na deťoch? Ako na kresby reagujú?

Milujem, keď môžem maľovať a kresliť spolu s deťmi. Ale zistila som, že dospelí sú viac rozrušení a ohromení mojimi kresbami ako deti. Možno je to preto, že deti sú skutoční umelci.

Čo pre vás znamená humor? Vaše diela sú rozkošne zábavné.

Milujem humor, je imponujúci. Všetko, čo mám rada na čítanie, na pozeranie či v hudbe, musí mať humor. Humor je najlepšia prísada života. Ako v kuchyni, keď pripravujete nejakú dobrotu, potrebujete tú najlepšiu zmes surovín, soli, korenia a všetkého, čo v jedle nesmie chýbať. A humor je to, čo nesmie chýbať v živote, v ničom, čo tvoríme.

Vy máte v Štokholme taký maličký obchodík, Majasbokshop. Čo je to?

Mám rada ľudí a tak som si k svojmu ateliéru v Štokholme otvorila aj obchod, Teda obchod, je to priestor, kde nie sú otváracie hodiny, ale keď som v ateliéri, je otvorené. A kto chce a uvidí ma tam, môže prísť. Samozrejme, vždy je lepšie dohodnúť si návštevu vopred, lebo nie vždy som tam. V majasbokshop.com predávam svoje kresby, ale aj pekné knižky a drobnosti, ktoré mám rada. To všetko je aj online. A keď budete v Štokholme, príďte ma pozrieť.

Maja Säfström (zdroj: Archív SME)

Profil

Maja Säfström je mladá štokholmská ilustrátorka a grafička, ktorá pôvodne vyštudovala architektúru. Raz, len tak na požiadanie známeho, nakreslila chobotnicu a tento obrázok vybavila kurióznymi faktami a zavesila na instagram. O pár dní sa jej ozvali z vydavateľstva, či by nepremýšľala nad knihou s obrázkami a faktami. A tak vznikol Ilustrovaný atlas neuveriteľných faktov o zvieratách a neskôr aj Ilustrovaný atlas najčudesnejších prehistorických zvierat, ktorý práve vychádza aj v slovenčine.