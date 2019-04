Začal písať pamäti, predbehla ho smrť. Princeove memoáre vyjdú na jeseň

Od smrti legendy prešli tri roky.

23. apr 2019 o 13:52 Jana Alexová

BRATISLAVA. Bol marec 2016. Ikona svetovej hudby, vtedy 57-ročný americký spevák Prince oznámil, že dostal ponuku, ktorá sa neodmieta.

Vtedy ešte nevedel, že o niekoľko týždňov bude svet oplakávať jeho smrť.

Vydavateľstvo Random House ho oslovilo, aby napísal svoje pamäti. On si prizval na pomoc Dana Piepenbringa, editora z magazínov The Paris Review a New Yorker.

"Toto je moja prvá kniha. Pomáha mi s ňou Dan, ktorý je veľmi dobrým kritikom, a práve to potrebujem. Vôbec to nie je človek, ktorý by na všetko prikyvoval a povedal áno," cituje Princea britský denník The Guardian.

"Začneme od začiatku, od prvej spomienky a dúfam, že sa dostaneme až po Super Bowl."

Vystúpenie Princea v polčase finále zámorskej ligy amerického futbalu Super Bowl v roku 2007 právom patrí medzi najikonickejšie a najzapamätateľnejšie šou, inšpirovali mnohých ďalších umelcov.

Prince svoju šou odohral napriek nepriazni počasia a blížiacej sa búrke. Vrcholom bola skladba Purple Rain, počas ktorej už reálne pršalo.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/0iAisyQzw8c

Napísal 50 strán

Princeove pamäi dostali názov The Beautiful Ones, podľa rovnomennej skladby na albume Purple Rain z roku 1984. Podľa pôvodného plánu, teda ak by žil, mali vyjsť na jeseň 2017.

Dvadsiateho prvého apríla 2016 však speváka našli mŕtveho vo výťahu jeho domu v Minneapolise. Pitva ukázala, že Prince zomrel na predávkovanie sa opiátmi, konkrétne fentanylu, veľmi silného lieku proti bolesti.

Vydanie monografie sa napriek tomu nezatratilo, len odložilo. Prince po sebe do knihy údajne zanechal približne 50 vlastnoručne napísaných strán.