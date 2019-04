V živote som sa ani raz nepomodlil. Prijal som vlastnú smrť, vraví režisér filmu Modlitba

Človek nie je naprogramovaný na večné šťastie, vraví Cédric Kahn.

24. apr 2019 o 16:19 Kristína Kúdelová

Nie som veriaci a s náboženstvom nechcem mať nič spoločné. Francúzsky režisér CÉDRIC KAHN sedel nonšalantne usadený na kresle a tieto slová vyriekol skôr, ako dostal prvú otázku.

Napriek tomu nakrútil film s názvom Modlitba.

V kresťanskom centre vysoko v horách žije komunita, kde sa pri prísnej disciplíne a praktikách hraničiacich so sektou pokúšajú spurní mladíci zbaviť svojej závislosti. Krehké bytosti uverili, že viera im pomôže.

V rozhovore pre SME Cédric Kahn hovorí o tom, čo na takom mieste vypozoroval a ako na to zareagovala cirkev. Povedal aj, čo pomáha jemu, keď je v ťažkostiach.

Váš hrdina prichádza do centra, kde strateným mladým existenciám má pomôcť viera. Koľko skutočne veriacich ľudí ste tam stretli?

"Veľa som pozoroval, ako sa správajú pri modlitbách, a videl som teda všeličo. Ľahko rozpoznáte, či sa ľudia naozaj modlia, alebo nie, či veria, alebo nie."

Prečítajte si tiež: Pod maskou arogancie, je citlivý človek. Modlitba je portrétom súčasníka

Ako to rozpoznáte?

"Je to zrejmé. Niektorí sú prosto naplnení, niečím prestúpení. A niektorí len netrpezlivo čakajú na koniec, a pozerajú sa na hodinky. Je pravda, že v mnohých prípadoch ľuďom nepomáha viera, ale skôr disciplína, ktorá je v takýchto komunitách zavedená. Ale to nie je problém. Aj takáto forma sa ráta, ako každá iná pomoc.

V konečnom dôsledku si človek môže pomôcť len sám. Môžete mať po ruke lekára, terapeuta, kňaza, priateľa, novinára, ktorý vám dáva správne otázky - ale sami ho musíte vyhľadať. Sami musíte vedieť, že pomoc potrebujete. Zázrak neexistuje. Presnejšie, zázrak je len v nás samých. Len my môžeme nájsť zmysel vecí."

Predstavte si, že drogujete. Drogujete a drogujete a drogujete. Nemáte iné predstavy o živote, žiadne plány, projekty. Vašim jediným cieľom je nájsť drogu, pichnúť si drogu a užívať si jej efekt, kým trvá. Každý deň sa podobá na druhý. Stále to isté. Ak si jedného dňa nepoviete, že dokážete a že potrebujete robiť niečo iné, nikdy z toho nevyjdete. Zmena musí nastať v hlave."

Aké dôvody uvádzajú pätnásťroční ľudia, prečo za drogovať? V takom mladom veku sotva niečo zažili.

"To nie je isté. Niektorí sa drogujú, lebo nevedia, čo od dobroty, nudia sa. Z nich skutoční narkomani pravdepodobne nebudú. No môžu nimi byť tí, čo už v detstve zažili niečo závažné. Veľké zranenie. Niečo, čo ich prosto zlomilo. Oni v droge hľadajú niečo viac, nie je to len epizóda v ich živote."

Možno také veľké zranenie vyliečiť v náboženskej komunite?

"Zažil som tam mladíkov, čo mali s drogami už extrémne skúsenosti. Tí potrebujú oveľa viac, aby sa dokázali dať dokopy. Musia sa vysporiadať s detstvom, nájsť v sebe dôveru dospelého človeka, veriť druhému. Majú to tam ťažké."

Anthony Bajon dostal za úlohu vo filme Modlitba cenu pre najlepšieho herca na festivale Berlinale. (zdroj: OUTNOW)

Akými fázami tam prechádzajú?

"Najprv musia prestať drogovať, samozrejme. To je asi ten najdrsnejší zákon. Modlitba prichádza potom, spolu s ňou práca a disciplína. Ďalšou úlohou je podávať svedectvo. Podeliť sa o to, čo prežili. Musia vystúpiť zo zahmlievania, musia jasne opísať a pomenovať, čo sa im stalo.

A napokon, učia sa žiť v komunite. To považujem za to najdôležitejšie, to je v podstate ako zamestnanie. Spolužitie s druhým a dôvera v druhého, to človeka opraví."

Ako v tom funguje modlitba?