Režisér filmu Kung Fu Panda: Nie je náhoda, že Angelina Jolie a Johnny Depp sa stali hviezdami

John Stevenson obdivuje filmy Karla Zemana.

25. apr 2019 o 15:22 Viera Langerová

Medzi veľkými hollywoodskymi tvorcami je viac režisérov, ktorí obdivujú tvorbu Karla Zemana. Keď sa nedávno premietal v Prahe zreštaurovaný film Cesta do praveku, prišiel sa na to pozrieť aj JOHN STEVENSON. Teda režisér filmu Kung Fu Panda alebo najnovšie Sherlock Gnomes.

V rozhovore pre SME povedal, kde na Zemana došiel, akým politikom treba byť v Hollywoode a aj to, prečo slávny herci tak radi prepožičiavajú hlas animovaným postavičkám.

Kedy ste sa dozvedeli o Karlovi Zemanovi a jeho filmoch?

Ako dieťa som miloval animované filmy. Začiatkom 60. rokov ich dávali v televízii, ale BBC mala len dva kanály, vysielanie bolo čiernobiele, kvalita nebola vysoká a navyše tvorba pre deti mala skôr vzdelávaciu úlohu.

Ostávalo kino, kde sa premietali americké klasické filmy ako King Kong alebo disneyovky. To bol veľký zážitok, všetko farebné a vo veľkom. Bol som očarený a začalo ma zaujímať, ako vznikajú filmy. Sledoval som všetko, čo sa ich týkalo.

O tom, že tie obrázky s dinosaurami, vzducholoďami a barónom Prášilom, ktoré som poznal z detstva, sú zo Zemanových filmov, som sa dozvedel oveľa neskôr. Keď som potom videl jeho filmy, zaujímalo ma, ako sú vlastne urobené. V tom období v porovnaní s dneškom nebolo veľa špeciálnych efektov, ale jeho filmy boli v tomto ohľade výnimočné.

Prišli ste do Prahy prvýkrát?

Nie, už som tu bol niekoľkokrát. Po prvýkrát som cestu do Prahy dostal k narodeninám. Raz som náhodou na internete zistil, že sa tu otvorilo Múzeum Karla Zemana. To sme už žili v Los Angeles. Keď sme prišli do Londýna, moja manželka kúpila letenky a ja som sa až na letisku dozvedel, že letíme do Prahy.

Zavolali sme do múzea, predstavil som sa a riaditeľovi Onřejovi Beránkovi som povedal o svojom obdive k Zemanovi. Spriatelili sme sa a boli sme v kontakte.

John Stevenson v Múzeu Karla Zemana v Prahe. (zdroj: VIERA LANGEROVÁ)

Ktorý zo svojich filmov máte najradšej?

Viete, ja na každom filme pracujem tak tri, štyri roky a keď skončím, mám všetkého po krk. Pozerám každý film po dokončení, potom na premiére, párkrát s divákmi a dosť. Keď niekam letím a vidím niektorý z nich v programe, tak to rýchle prepínam. Človek potrebuje mať čistú hlavu.

Keď ste pripravovali film Kung Fu Panda, študovali ste čínske reálie?

Na každý film sa potrebujete pripraviť a rovnako to bolo aj s Pandou i so Sherlockom, ktorý mi bol mimochodom oveľa bližší. Potrebujete sa do toho materiálu ponoriť a máte veľa domácich úloh. Pre mňa je najdôležitejšie vedieť čo najviac o detailoch a realite, v ktorej sa príbeh odohráva.