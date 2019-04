Zistil, že je jediný, kto si pamätá Beatles. Neúspešnému hudobníkovi to zachránilo kariéru

Predstavte si svet bez Imagine. Filmári to skúsili.

29. apr 2019 o 14:35 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Keď si do googlu zadá Beatles, vyjde mu Beetle. Podrobný rozbor a obrázky chrobákov. A keď si dá vyhľadávať mená John, Paul, George a Ringo, wikipedia mu ponúkne profil Jána Pavla II.

Kamarátom zahrá na gitare Yesterday, a oni počúvajú so zastaveným dychom: wow, to kedy sa ti podarilo zložiť takú pieseň?

Mladý Angličan Jack nechápe, čo sa to deje. Je rok 2019 a napriek tomu sa zdá, že nikto, absolútne nikto ešte nikdy nepočul o skupine Beatles. Chvíľu si pripadá ako blázon, potom však pochopí, že by z tejto nepochopiteľnej situácie mohol vytĺcť kapitál.

To všetko sa stalo po tom, ako na celej planéte na pár sekúnd vypadol prúd. On šiel na bicykli, a nejaké auto doňho na neosvetlenej ulici vrazilo. Keď sa prebral z bezvedomia, bolo už všetko inak. Zrazu to bol svet bez Beatles.

Žiadna stopa po nich neostala, len v jeho pamäti.

Čo keby ich začal spievať a tváriť sa, že ich zložil on?

Aj Paul musel Yesterday ukradnúť