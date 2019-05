Celeste Buckingham: Keď sa mi začalo dariť, mala som vnútorný boj s tým, čo môžem povedať

Bulvárna kritika ju hnevá kvôli ostatným.

6. máj 2019 o 14:53 Marek Majzon

BRATISLAVA. Na výslní bola prakticky od momentu, keď opustila spevácku šou Česko Slovenská Superstar. S čoraz vyššou popularitou prichádzalo aj množstvo ocenení a daň v podobe nie vždy pozitívnej pozornosti zo strany bulváru.

CELESTE BUCKINGHAM denníku SME povedala, či sa stiahla spred reflektorov do tieňa, aby si oddýchla, alebo skutočne podľahla vlne kritiky. Tiež vysvetlila, ako vníma šoubiznis s odstupom času ôsmich rokov a čo vo svojom živote považuje za najdôležitejšie.

Stiahli ste sa z verejného života, lebo vás bulvár kritizoval pre výzor?

"Ja som si dala tento rok voľno, pretože som bola dlhšie vyčerpaná, ale už sa blíži jeho koniec. Vôbec to nesúviselo s bulvárom. Pokiaľ ľudia sledujú moje sociálne siete, vidia, že ja odpovedám na všetku kritiku.

Bulvár do mňa rýpe sedem rokov. Keď nie pre to, že som pribrala, tak s kým som. Inokedy sa zas pýtajú, prečo som tak dlho sama.

Vždy sa dá nájsť niečo a nielen pri mne. Ja som ešte menej zaujímavá než iní. Vôbec ma to však neodrádza, naučila som sa to otočiť vo svoj prospech."

Sú novinári, ktorým už neposkytujete rozhovory?

"Nie. Ani po ôsmich rokoch nemám čierny zoznam.

Som typ človeka, ktorý dá inému druhú aj tretiu šancu. Nie preto, že som hlúpa, ale myslím si, že každá vec má svoj uhol. Pri extrémoch nie.

Možno mám na novinárov šťastie, že aj napriek negatívnym veciam sú ku mne zoči-voči slušní. Neuráža ma, keď má niekto plat, s ktorým nie je spokojný a potrebuje dodať šéfovi čo najlepší titulok.

Mne prekáža to, že toto pokrivené vnímanie ženskej postavy má negatívny vplyv na mladé dievčatá, ktoré nemajú vybudované sebavedomie. Je to nespravodlivé."

Ako vnímate samú seba z čias svojich začiatkov?

"Napriek výchove a svetobežectvu som bola dosť naivná. Do SuperStar som prišla absolútne nepripravená na vonkajší svet mladých ľudí.

Už v škole som bola chránená pred vonkajškom. Chodila som na súkromnú bilingválnu školu, kde sme nosili uniformy a keď človek nadával, mohol byť vyhodený. Bolo to na mne vidieť v rozhovoroch aj televízii.

“ Šoubiznis je krutý a krátky. Viac pre ženu ako pre chlapa. Len čo žena prejde určitým vekom, málokedy sa udrží, pokiaľ nevyzerá dokonale. „

Nemyslím si, že som bola zlá alebo robila niečo nesprávne. Myslím si, že mladí ľudia vo veku osemnásť a devätnásť rokov nie sú úplne psychicky dospelí a vôbec nevedia, že sa musia naučiť vyjadrovať a dávať pozor na to, ako prejavujú svoje vlastné myšlienky.

Od začiatku mi všetci hovorili, ako sa nemusím deliť vždy o všetko, čo si myslím o politike, spoločnosti, ženách a viacerých témach.

Keď sa mi začalo dariť, prežívala som vnútorný boj s tým, čo môžem povedať. Nie preto, že by mi to niekto zakazoval, ale snažila som sa byť čo najvšeobecnejšia. Veď som len začínala a zbierala fanúšikov."

Nie je to kalkul?

"Je, ale celý šoubiznis je kalkul. Snažím sa byť čo najúprimnejšia, ale tiež musíme robiť strategický marketing, ktorý sa týka pesničiek alebo videoklipov, prípadne propagovať nejaký produkt alebo byť súčasťou kampane.

Treba, samozrejme, počítať s tým, že šoubiznis nemusí byť úplná umelina, má rôzne vrstvy. Stále je to biznis, chlebíček.

A presne, ak človek predáva chlieb, dbá o to, aby predal čo najviac. Minulý rok, keď prišla kritika mojej váhy, som prišla k hranici, kde mi začal celý biznis prekážať. Preto aj to voľno, viac filantropie a menej hudby. Chcem si premyslieť, kam ďalej."

Album Bare pôsobí, akoby ten zlom nastal už pri jeho tvorbe. Nie je masový, ale skôr taký svojský, špecifický pre vás.

"Určite. Bol to prvý krok k novému nastaveniu. Povedala som si, že chcem robiť hudbu pre seba a pre ľudí, ako som ja.

Viem, že keby som nerobila svoje veci a počula by som album Bare, určite by som si ho stiahla. Takúto hudbu chcem robiť.

Chápem, že angličtina je bariéra, ale niekedy netreba jazyk pre komunikáciu emócie. Nebol síce najpredávanejší, ale svoj účel splnil a budem v tom pokračovať."

Potom to však nebola škoda z hľadiska biznisu?

"Človek to tak môže vnímať, ale ja nie. Nie všetko, čo robím, je so zámerom, že chcem byť úspešná. Našťastie, už v mladosti som stihla veľa úspechov, a to nie je pochvala, ale fakt. Mám pocit, že už idem robiť iné veci, aj keď vyjdú inak ako očakávam.

Väčšie zážitky sú preto krajšie, lebo človek vždy prijíma riziko, keď do toho ide. Aj svetovo najúspešnejší s tým rátajú.

Nerozbiehala som túto kariéru s tým, že chcem byť slávna a chcem zarábať peniaze. Málokto mi verí.

Samozrejme, chcem sa živiť hudbou a tým, čo všetko prináša. Spoznávam viacerých ľudí, viacero nových vecí a takto sa navzájom prepojíme. Je to veľmi spoločenská záležitosť, a to mám na tom rada. Hudba spája."

Prečo si mladé dievča, akým ste vtedy boli, povie, že sa chce živiť hudbou?

"Vždy som mala pocit, že som nepochopená, čo je podľa mňa klasická diagnóza všetkých umelcov. Nič iné som nemilovala viac ako hudbu. Ak sa ma niekto spýta na koníčky, stále poviem, že spievam. Robím aj iné veci, ale hudba – počúvanie a tvorba, prípadne pomoc iným tvoriť – je to najviac fascinujúce, čo môže byť.

Myslela som si, že to nebude možné. Málokomu sa podarí robiť koncerty a spievať. Aj keby, málokto si to udrží. Každý deň je boj, aby si človek ustrážil to miesto, že sa tým môže živiť... alebo rozmýšľal nad alternatívou.

Nedá sa tým živiť večne, lebo šoubiznis je krutý a krátky. Viac pre ženu ako pre chlapa. Len čo žena prejde určitým vekom, málokedy sa udrží, pokiaľ nevyzerá dokonale.

Povedzme, že nad takých 35 sa už žena vníma ako použitá. Ja si síce myslím opak, pretože práve po tomto veku môže žena ponúknuť ešte viac ako mladé ženy."

Asi ste nečakali, že ísť za svojím snom si vyžaduje veľa disciplíny. Je pritom známe, že máte okolo seba ľudí, ktorí sú na vás prísni.

"Ja som vďačná za to, že mám okolo seba takýchto ľudí. Často sa stáva, že niekto zažije prvé úspechy alebo mu stúpne popularita a už má okolo seba ľudí, ktorí mu na všetko pritakávajú. Ja som to nemala.

“ Nemusí ma nikto počúvať. Nikoho nenútim. Keď si niekto myslí, že by som sa nemala vyjadrovať, lebo čo ja o tom viem, v poriadku. Nech dotyčný nečíta článok, nepozerá rozhovor so mnou a nepočúva moju hudbu. Našťastie, žijeme v krajine, kde máme slobodnú voľbu robiť, čo chceme. „

Bolo to náročnejšie, ale aspoň som zostala sama sebou a nestrácam sa v pocite dôležitosti. Nemám pocit, že som celebrita. Pred týmto rozhovorom som na toalete v nákupnom centre počula z rádia Run Run Run.

Nepripadá mi to zvláštne ani zaujímavé. Niežeby som si to nevážila.

Nemám pocit, že som viac ako ostatní ľudia, je to len moja robota. Presne tak ako môj právnik sedí v kancelárii a rieši zmluvy.

Možno, keby som si viac nahovárala, že som celebrita, asi by som bola slávnejšia. Myslím na takéto veci. Potom sa zastavím a uvedomím si, že byť sama sebou je absolútna priorita. Nebola by som, nebyť ľudí, ktorí ma cepovali."

Tvrdíte, že ste boli naivná, ako ste si dokázali takýchto ľudí v okolí vytriediť?

"Videli vo mne potenciál. Verili v moje hudobné schopnosti. Aj pesničky ich museli trochu presvedčiť, pretože prvý album bol dosť silný.

Vtedy to bolo na Slovensku iné, nebolo tak veľa po anglicky spievaných pesničiek. Spoznali sme sa, vybudovali sme si vzťahy a títo ľudia si povedali, že sa oplatí tomuto človeku venovať a vysvetliť veci. Som veľmi vďačná, že vo mne niečo videli."

Ste hrdá na to, že ste spustili akúsi vlnu Slovákov spievajúcich po anglicky?

"Nemyslím si, že som túto vlnu spustila ja. Ja som bola posadnutá anglickou popovou scénou, takže som si vedela aj sama napísať pesničky po anglicky.

Myslím si, že to bolo pre mňa obrovské víťazstvo. Vtedy nič také nebolo. Ani dnes nie je veľa ľudí, ktorí sa narodili s angličtinou a sú dokonca schopní napísať pesničky aj pre druhých.

Rada by som si dala veci do poriadku, venovala sa iným projektom a spustila ďalšiu vlnu. Ak som teda bola súčasťou nejakej prvej."

Keď hovoríte, že si chcete dať veci do poriadku, myslíte duševne? Máte problém so sebavedomím?

"Zdravé sebavedomie je nekonečným bojom každého človeka do konca života. Ženské sebavedomie nie je len o výzore, ale aj o tom, či je schopná v práci, dokáže byť dobrou matkou, partnerkou alebo zvláda samotu. Nedávno ma zaujal citát, ktorý viem iba parafrázovať: Mojou úlohou v živote nie je byť krásna a páčiť sa ti.

Často sa spochybňujem. Nie pre postavu, ale prácu, disciplínu, občasnú lenivosť alebo netrpezlivosť. Snažím sa venovať svojmu vývoju ako mladý človek, žena a budúca mama. Chcem byť lepším človekom.

Nemali by sme pracovať len na našom sebavedomí, ale aj svedomí – zlepšovať sa zo dňa na deň. Sebavedomie mi rastie, keď si na konci dňa dokážem odpovedať kladne na otázku, či som sa aspoň o trochu v niečom zlepšila."

Kritici by mohli povedať, že ste 23-ročná popová speváčka, ktorá chce len zarobiť a svoju spoločenskú zodpovednosť prezentuje len preto, že je to v kurze.

"Áno, samozrejme, pribrala som, aby som z toho eventuálne zarobila. Páči sa mi, keď mi ľudia píšu, či som tehotná a mama sa ma pýta, či som v poriadku. Či to dieťa naozaj nečakám. Určite (smiech).

Nie. Možno na Slovensku je to v kurze teraz, ale v Amerike je to večná téma. Nemusí ma nikto počúvať. Nikoho nenútim. Keď si niekto myslí, že by som sa nemala vyjadrovať, lebo čo ja o tom viem, v poriadku.

Nech dotyčný nečíta článok, nepozerá rozhovor so mnou a nepočúva moju hudbu. Našťastie, žijeme v krajine, kde máme slobodnú voľbu robiť, čo chceme."