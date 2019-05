Pre dobro všetkých sa spojiť asi nepodarí. Woodstock 50 zrušili

Organizátori chcú spomienkový festival ešte zachrániť.

2. máj 2019 o 11:41 SITA, Jana Alexová

NEW YORK, BRATISLAVA. Očakávalo sa, že na Woodstock 50 príde vyše stotisíc ľudí. Nakoniec však zrejme nepríde nik.

Festival, ktorým si organizátori chceli pripomenúť 50. výročie legendárneho Woodstocku, sa konať nebude. Oznámil to finančný partner festivalu, ktorý od podujatia odstúpil.

Podujatie sa malo konať 16. až 18. augusta na pretekárskom okruhu v obci Watkins Glen v štáte New York.

Michael Lang, ktorý spoluorganizoval Woodstock v roku 1969 a ktorý pripravuje aj jeho 50. výročie, však tvrdí, že festival sa napriek tomu konať bude.

Bude či nebude?

Hlavným finančným partnerom podujatia bola spoločnosť Dentsu Aegis Network so sídlom v Londýne.

Woodstock 1969 Trval od 15. do 18. augusta 1969.

Nevie sa presne, či mal 400-tisíc alebo 450-tisíc návštevníkov.

Vystúpili na ňom i dvaja členovia Klubu 27 - Janis Joplin aj Jimi Hendrix.

Ikonickým je kreslený plagát od Arnolda Skolnicka s gitarovým hmatníkom, na ktorom stojí holub.

Z historického podujatia vznikol v roku 1970 dokument. Práve ten vynahradil organizátorom bezplatné vstupné.

"Napriek našej obrovskej investícii času, úsilia a odhodlania, neveríme, že je možné uskutočniť produkciu festivalu hodného značky Woodstock a zároveň sa postarať o zdravie a bezpečnosť umelcov, partnerov a účastníkov. Preto sme sa po dôslednom zvážení rozhodli festival zrušiť. Bolo to ťažké rozhodnutie, ale veríme, že je to najrozumnejšie pre všetky zúčastnené strany," uviedla spoločnosť vo vyhlásení, ktoré cituje magazín Rolling Stone.

Michael Lang a spoločnosť Woodstock LLC však na rezignáciu hlavného sponzora reagovali slovami, že sú "odhodlaní zabezpečiť pripomenutie 50. výročia Woodstocku festivalom hodným jeho ikonického mena a miesta v histórii americkej histórie a kultúry.

"Napriek tomu, že náš finančný partner odstúpil, budeme pokračovať v plánovaní festivalu s úmyslom priviesť nových partnerov. Podstatné je, že festival k 50. výročiu Woodstocku bude, tak ako má byť, a bude to bombové," vyjadrili sa v stanovisku.

Minuli už milióny

Výročné podujatie už skôr sprevádzali komplikácie. Minulý týždeň sa mali do predaja dostať vstupenky, ale nakoniec to organizátori museli odložiť.

Niektorí umelci zase plány s festivalom oznámili médiám ešte predtým, ako ho oficiálne oznámili.

Na rezerváciu hviezd, ktoré mali vystúpiť na spomienkovom festival sa vraj už použilo asi 30 miliónov dolárov.

Na podujatí Woodstock 50 malo vystúpiť viac ako 80 umelcov. Medzi nimi napríklad Jay-Z, Dead & Company, The Killers, John Fogerty, Miley Cyrus, Santana, Imagine Dragons, Robert Plant and The Sensational Space Shifters, The Black Keys, Chance the Rapper alebo Janelle Monáe.

Woodstock 50 plánoval okrem živej hudby chce poskytnúť motivačné prednášky na tému ekológie a spoločenskej spravodlivosti a upozorniť súčasnú mladú generáciu na to, že aj v 21. storočí tu môžeme byť jeden pre druhého a spojiť sa pre dobro všetkých.

Atmosféra, ktorá sa už nevráti

Festival Woodstock sa konal v dňoch 15. až 18. augusta 1969 na poli farmára Maxa Yasgura neďaleko mestečka White Lake, Bethel asi osemdesiatdeväť kilometrov juhozápadne od Woodstocku.

Podujatie s podtitulom Tri dni mieru a hudby sa stal jednou z kľúčových udalostí pre generáciu hippies a protivojnové hnutie v USA.

Jeho atmosféru sa už nikdy nepodarilo zopakovať na žiadnom inom festivale.

Okrem iných na ňom vystúpili aj Joan Baez, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jefferson Airplane, Joe Cocker, The Who, Crosby, Stills, Nash & Young, Ravi Shankar, Santana či Grateful Dead.

Organizátori pôvodne rátali s návštevnosťou okolo päťdesiattisíc ľudí, v skutočnosti ich prišlo viac ako štyristotisíc. Presné počty nie sú známe, lebo mnohí sa na festival dostali bezplatne dierami v plote.

O bezpečnosť sa vtedy staralo len približne päťdesiat dobrovoľníkov a asi sto ľudí z hippie komúny Hog Farm. Festival sa napriek tomu zaobišiel bez väčších komplikácií a pokojný priebeh podujatia prekvapil aj záchranné zložky.