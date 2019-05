Nie je to Spievankovo, ale ani neprístupná opera. SND učí deti počúvať prirodzený zvuk

Rozprávku so šťastným koncom napísali Hevier so Sprušanským.

3. máj 2019 o 13:54 Jana Alexová

BRATISLAVA. Júlia prichádza do nemocnice. Leží tam jej najlepšia kamarátka Mária, ktorá je ťažko chorá. Dievčatku sa vraj podľa lekárov už nedá pomôcť.

Júlia sa však len tak nevzdá. Predsa sa to musí dať zvrátiť! Rozhodne sa nájsť šťastný koniec rozprávky, ktorý zakliala zlá kráľovná Belladona. Nájdené šťastie môže zachrániť kamarátku.

A tak sa spolu s kamarátom Martinom vyberú do krajiny Rozprávkovo.

Tu sa začína príbeh rodinnej opery Rozprávka so šťastným koncom, ktorú v premiére uviedla Opera Slovenského národného divadla.

Čo je to šťastie?

Júlia s Martinom vchádzajú do krajiny Rozprávkovo. Hneď na začiatku sa pýtajú, čo je to šťastie, ktoré hľadajú. Nie je to niečo úplne všedné a obyčajné, čo si často ani nevšimneme? pýtajú sa detí v hľadisku.

V Rozprávkove sa stretávajú so zlou kráľovnou Belladonou a jej posluhovačom Kolomanom. To oni ukryli šťastie do ľudskej túžby po peniazoch.

Rozprávky už vraj nepotrebujú dobro, pravdu a nádej, dnes im musí vládnuť strach, hrôza a zbrane.