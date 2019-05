Robert Pattinson pre SME: S mojím semenom sa narábalo ako so svätou relikviou. Bolo to šialené

Toto povolanie nemá žiadne pravidlá, vraví anglická hviezda.

6. máj 2019 o 14:22 Kristína Kúdelová

Váš rozhovor s Roberton Pattinsonom sme, bohužiaľ, museli zrušiť, oznámili nám z festivalu v San Sebastiane, keď sme prišli v dohovorený čas na dohovorené miesto. O desať minút nás však ešte zastihli na chodbe hotela Maria Cristina a podávali novú informáciu: Počkajte, zdá sa, že sa predsa len uskutoční.

Po pol hodine to znovu vyzeralo inak: Nie, je nám ľúto. Robert Pattinson svoj dnešný program zrušil. Ale o chvíľu zase zvonil telefón: Ste ešte nablízku? vráťte sa prosím, Robert si to rozmyslel.

Zmätok podľa všetkého nastal preto, že denný plán anglickej hereckej hviezdy na jednom z najväčších svetových festivalov unikol na internet.

Pattinsonov tím sa obával, že to naruší jeho pokoj a bude ho prenasledovať dať fanúšikov, ktorý mu robí problémy odvtedy, ako sa do kín dostala tínedžerská sága Twilight.

Robert Pattinson napriek tomu svoje záväzky splnil. Prezentoval scifi High Life, ktoré je právev našich kinách.

Hrá v ňom trestanca Monteho, odsúdeného na smrť. Trest si odpykáva vo vesmírnej lodi na dopredu stratenej misii k čiernej diere. Na palube je aj doktorka (Juliette Binoche), ktorá túži po jeho spermiách, aby mohla robiť svoje rozmnožovacie experimenty.

Až sú Monte a jeho dcéra jediní, kto v tomto nevľúdnom svete zostal. "Nikdy som nič také bláznivé nenakrútil. Myslel som si, že to nezvládnem," povedal Robert Pattinson pre denník SME.

Váš film je to jedna z najväčších udalostí. Už ste si zvykli na to, že vaša tvár má také veľké rozmery na veľkom pláte, a že vás hlas znie v celom kine?

Robert Pattinson pre SME hovorí okrem iného o tom: kedy má na pľaci ťažké dni

ako prežíva odmietavé reakcie publika

ktorého herca považuje za záruku kvality

čo mu pomohlo pri role trestanca

čo by robil, keby bol vo väzení

ako zvládol milostné scény vo vesmírnej búdke na súloženie

Nebolo to ľahké. V prvom filme, ktorý som nakrútil, som bol predabovaný. Vážne veci sa začali, keď prišiel Twilight. Film som prvýkrát videl až na premiére.

A uvedomil som si to množstvo ľudí, čo sa bude na mňa pozerať. Dav vonku kričal, až mi to bolo smiešne.

Myslím si, že som nebol celkom duchom prítomný, nemohol som byť. Pri projekcii som mal vedľa seba blízkych, rodinu, ale neupokojilo ma to, mal som panický atak. Bolo nad moje sily prijať, čo sa práve deje.

Len som dúfal, dobre, to je len teraz, lebo je to prvýkrát. Potom sa to upokojí a ja si zvyknem.

Ste hviezda. Dodalo vám toto postavenie istotu?