Claire Denis: Genetické experimenty by nás mohli zachrániť. Len si to netrúfame povedať

Francúzska legenda nakrútila film o trestancoch vo vesmíre.

7. máj 2019 o 17:20 Kristína Kúdelová

Robert Pattinson o nej hovorí, že hoci je to drobná a útla žena, vie v sebe prebudiť tigra, aby dosiahla to, čo potrebuje.

Dvestočlenný tím pracoval na tom, aby ukázala človeka v extrémnej situácii. Trestanca, ktorý súhlasil nastúpiť na vesmírnu misiu odkázanú na takmer istý neúspech, len preto, aby sa vyhol trestu smrti.

Výsledkom je existenciálne sci-fi High Life, v ktorom okrem Pattinsona účinkuje aj Juliette Binoche v úlohe lekárky posadnutej rozmnožovacími experimentami.

Francúzska legendárna režisérka Claire Denis hovorila pre SME o tabu, ktorých sa spoločnosť bojí dotknúť.

Chceli by ste ísť do vesmíru?

"Keď som bola malá, veľmi ma to lákalo. Bola som stále ponorená do science fiction, začala som už s Tintinovými dobrodružstvami, knižkou Vstúpili sme na Mesiac.

Ešte aj keď pred pár dňami šli na Mesiac Číňania, bola som vzrušená ako celý svet okolo. No keď som dospievala, postupne som myšlienku odletieť opúšťala. Možno v inom živote by som sa na to dala, ale ako filmárka som už šancu nemala.

Bohužiaľ, v živote sa musíte veľmi skoro rozhodnúť, akou cestou sa vydáte. A kto chce byť astronaut, musí sa už v trinástich, štrnástich rokoch orientovať na to správne vzdelanie.

No keby som bola vo väzení, odkázaná na trest smrti, neváhala by som ani sekundu. Šla by som radšej zomrieť tam."

Prečo sa vám vesmír spája práve s väzením?

"Jeden deň som čítala o veľkom väzení v Texase. Američania sa sťažovali, že jeho prevádzka stojí štát priveľa peňazí. Najmä elektrické kreslo.

Odsúdeným treba celé roky platiť jedlo, teplo, ošatenie. Bez toho, že by pracovali, nejako prispeli spoločnosti, pretože oni nevychádzajú von. Na nič neslúžia.

Zvláštne, že? Spoločnosť si myslí, že by mali na niečo slúžiť, aj keď sú odsúdení na smrť. Alebo práve preto.

Vtedy som začala uvažovať nad tým, že by mohli byť materiálom pre experimenty. Že by sa na nich mohli testovať napríklad vakcíny. A začala som písať scenár."

Claire Denis s Robertom Pattinsonom. (zdroj: SITA/AP)

Váš film však nie je celkom science fiction.

"Nie, to máte pravdu. Nie je to žánrový film."

Ale rozprávali ste sa pred písaním scenára a nakrúcaním s vedcami?

"Samozrejme."

Čo ste chceli alebo potrebovali vedieť?