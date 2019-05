Dalibor Karvay: Niekedy nestačí ani dokonalosť

Vedel som, že chcem byť sólista

Hudbe sa venovala celá rodina okrem mamy, ktorá pracovala na železnici. Otec učil hudbu na základnej umeleckej škole, brat je dnes zástupcom riaditeľa na konzervatóriu v Banskej Bystrici. Dalibor Karvay už od detstva preukazoval pozoruhodný hudobný talent, na husliach začal hrať ako trojročný a prvým učiteľom bol jeho otec.

Už počas štúdia na Základnej umeleckej škole vo Vrútkach urobil niekoľko nahrávok pre Slovenský rozhlas v Bratislave. Absolvoval mimoriadne štúdium na žilinskom konzervatóriu u profesora Bohumila Urbana a od roku 1999 študoval na viedenskom konzervatóriu v triede svetoznámeho profesora Borisa Kuschnira.

Hráte od detstva. Čo vám hudba dala a vzala?

Čo mi hudba dala? Napríklad to, že od malička som vedel, čo chcem robiť. Cvičil som poctivo, vedel som, že chcem byť sólista. Dostal som sa v mladom veku na pódiá s významnými umelcami, ľudia ma spoznávali aj na ulici, bolo to naozaj celkom príjemné. Čo mi vzala… neviem. Mal som dosť času aj na iné činnosti, ako napríklad na šport. Ale väčšinu času som podriadil husliam, lebo ma to od malička bavilo.

Nemali ste krízu v čase dospievania, nehľadali ste inú cestu?

Krízu ani nie, ale v istom období som mal problém s rukami, zdravotne som sa necítil dobre, v tom období som nechcel hrať koncerty. Hudbu som mal naďalej rád a pomohlo mi, keď som sa vrátil na Slovensko, kde som spoznal aj svoju manželku. Začal som uvažovať nad tým, čo môžem urobiť inak, ako sa treba uvoľniť pred koncertmi, bolo to pre mňa dôležité obdobie.

Hrávate aj spolu so ženou?

Naposledy sme hrali v Bruseli, ale hudby máme vo svojom živote tak veľa, že spoločný čas využívame inak.

Cítite pri koncertoch stres, trému?

Keď som bol malý, takéto veci som vôbec neriešil, dokonca ani koncert pre Jána Pavla II. nebol pre mňa stresujúci. Vždy bol pri mne otec. Stres som vnímal, keď ľudia okolo mňa začali mať isté očakávania. Preto som chcel hrať čo najlepšie, bezchybne a vytvoril som si tým obrovský tlak sám na seba.

Kedy ste dostali do rúk prvé kvalitné husle?

Prvý výborný nástroj som dostal na súťaž Eurovízia v Berlíne v roku 2002. V Rakúsku majú to šťastie, že ich národná banka vlastní niekoľko výborných nástrojov, ktoré prepožičiavajú umelcom, čo platia dane v Rakúsku. Mal som možnosť hrať na mnohých starých kvalitných nástrojoch ako Guarneri a Stradivari, čo ma veľmi obohatilo.

História týchto nástrojov je často veľmi zaujímavá, lebo boli vyrobené pre konkrétneho hudobníka alebo na špeciálnu objednávku. Teraz mám nástroj od viedenskej husliarky, ktorá sa volá Julia Maria Pasch.

Váš otec učil hudbu a vždy vás aj vášho brata podporoval a usmerňoval aj v hudobnej oblasti. Bol prísny?

Ako dieťa som mal jasný harmonogram, ráno som si zahral, potom som šiel do školy, vrátil som sa, zasa som si zahral. Otec občas povedal: Už stačí, nehraj toľko. Základom môjho úspechu bolo, že som sa chcel zlepšovať najmä ja. Myslím si, že každé dieťa je iné a potrebuje usmerniť správnym spôsobom. Nemôžete dieťa nútiť hrať, ale ani talentovanému pri prvej prekážke povedať, no tak keď nechceš, nechaj to tak.

Viete si predstaviť, že by ste z nejakých dôvodov prestali hrať?

To by bolo veľmi ťažké. Celý môj doterajší život bol predovšetkým o hudbe, ale viem si predstaviť, že by som iba učil. Celkom ma to baví. Veľa alternatív nemám. Ale hrať sa dá veľmi dlho, niektorí hrajú aj v sedemdesiatke, hoci taký Yehudi Menuhin bol najlepší, keď mal tuším pätnásť rokov.

Niektorí by už vo vyššom veku nemali hrať, ale viem pochopiť ich závislosť od publika. Pódium je droga, niekedy sa nedá len tak odísť a zrazu žiť obyčajný život. Koncert vám veľa energie odoberie, ale veľa aj od publika dostanete.

Mnohí huslisti majú aj zdravotné problémy.

Toho sa bojím a nechcem čakať, až bude neskoro, musím na tom popracovať. Musím sa udržovať vo forme. Odohrať koncert je psychicky a fyzicky náročné, aj hodiny cvičenia s nástrojom, celý ten postoj huslistu je neprirodzený. Rameno, lakeť, kĺby, to všetko trpí, dávam si pozor na prsty, nerobím nijaké náročné športy, nelyžujem.

Ste aj hudobným pedagógom. Neberie vám to priveľa času? V čom je pre vás učenie obohacujúce?

Učím hru na husliach na viedenskej Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien a vážim si, že môžem učiť na takej renomovanej škole. Zároveň mi vychádzajú v ústrety s koncertovaním, chcú, aby ich študentov učil pedagóg z praxe. Dobré je, že na našu školu sa prihlásilo minulý rok 77 uchádzačov, mohli sme zobrať pätnásť ľudí. Aj tento rok je to podobné. Úroveň je vysoká, nie sú to len Rakúšania, prídu uchádzači z Ruska, z Ázie, USA, celej Európy, ťahajú ich tam mená, Boris Kuschnir, Pavel Vernikov, Julian Rachlin.

Rád učím, je to pre mňa ako zrkadlo, pozerám sa na študenta a hovorím si, že aj ja robím podobné chyby, aj keď na inej úrovni. Odvtedy, ako učím, omnoho viac analyzujem, ako by mala skladba znieť, ako sa pri hraní uvoľniť. Keď vidím vystresovaného študenta, ktorý mi ide niečo predohrať, hneď si spomeniem na pocit, ktorý som mával aj ja. Učenie je zaujímavé, ale stojí to omnoho viac energie, ako som si myslel.

Dokážete študenta odhadnúť, povedať si, to bude sólista alebo naopak, že ten to nedotiahne ďaleko?

Je to ťažké, nie každý študent má to šťastie hrávať veľa koncertov odmalička, ale treba odhadnúť mieru. Musí veľa cvičiť, hrať doma presne tak, akoby hral na pódiu. Práca so študentmi je veľmi individuálna, niektorí sú veľmi talentovaní, ale nepracuje sa s nimi až tak ľahko ako s tými, ktorí majú možno menej talentu, ale sú usilovnejší, prijímajú moje rady, a preto napredujú rýchlejšie. Príprava na hodinu je obojstranná. Ak vidím, že študent príde nepripravený, nemá záujem, odporučím mu, aby si našiel iného učiteľa.

Zrejme nemá každý predpoklad pre dráhu sólistu.

Už počas štúdia je dôležité pripraviť huslistu na konkrétne zameranie, môže byť z neho komorný alebo orchestrálny hráč a z tých najlepších sú sólisti. Snažím sa o to, aby moji študenti boli pripravení na konkurz do dobrého orchestra, pretože dnes je obrovská konkurencia a na jedno miesto sa hlási často aj dvesto – tristo huslistov z celého sveta.

Koľko treba talentu a koľko cvičenia, aby sa muzikant dostal medzi extra triedu?

V dnešnej dobe je úplne jedno, čo robíte, ale musíte to vždy robiť na veľmi dobrej úrovni, aby ste sa presadili. Človek môže mať isté dispozície, ale je aj veľa ďalších faktorov, ktoré ho ovplyvňujú: motorická zručnosť, podporujúca rodina, bez ktorej to nejde, výborný pedagóg, dobrý nástroj, kontakty a s tým spojená možnosť koncertovať.

Spomínate často svojho profesora, pre mladého hudobníka je to jeden z najdôležitejších pilierov na ceste k vyšším hudobným métam.

Áno, mal som to šťastie, môj profesor Boris Kuschnir sa mnou intenzívne zaoberal, mal som hodiny aj každý deň. Trval na tom, aby som sa presťahoval a ako trinásťročný som začal prakticky nový život vo Viedni bez rodičov. Profesor bol veľmi vyťažený, popri viedenskej škole učil aj v Grazi a koncertoval.

Často som mal u neho doma hodiny aj v noci. Kuschnir bol veľmi prísny, hoci nikdy nezvýšil hlas. Mal som k nemu veľký rešpekt. Urobili sme si plán, kde chcem byť o rok, o dva, lebo v hudobnom napredovaní sa nedá nič urýchliť. Spoločne sme vyberali súťaže, na ktorých som sa zúčastnil.

Profesor vám pootvoril cestu do hudobného sveta.

Momentálne je dobrých huslistov v Európe dosť, ale príležitostí je menej. Potrebujete renomovanú agentúru, ktorá by pre vás pracovala. Každý rok je mnoho kvalitných súťaží, z ktorých vyjdú mladí talentovaní huslisti.

Agentúry si ich vezmú pod krídla, na rok-dva a čakajú, čo sa stane. Ak sa neosvedčia, berú ďalšieho a ďalšieho… Aj predtým to bolo ťažké, ale keď niekto vyhral, napríklad súťaž kráľovnej Elisabeth, mal garantovanú kariéru. Dnes to už tak nie je. Víťazi takýchto súťaží sa uchádzajú aj o miesto koncertných majstrov. Vedia totiž, že jeden rok môže byť kariéra sólistu super, ale druhý rok to tak nemusí byť.

Podľa čoho si vyberáte skladby, ktoré chcete zahrať na koncertoch?

Niekedy mám možnosť si vybrať dielo, ktoré by som chcel hrať, a inokedy si usporiadateľ vyžiada konkrétny program. Sú koncerty, Brahmsov, Sibeliov, Čajkovského, všetko fenomenálne diela, ktoré človek vždy rád hrá. V zásade mám najradšej skladbu, ktorú práve študujem.

Dnes je moderné predávať umelca s príbehom. Buď musí byť veľmi mladý, aby poslucháčov dojímal, alebo veľmi starý, aby sa pozerali, čo ešte vydrží. Umelcov v najlepších rokoch, bez príbehu si poslucháč vraj nezapamätá.

Je na tom kus pravdy, aj mne to hovorili reklamné agentúry. Ale všetci huslisti, ktorí majú svetovú kariéru, v prvom rade fantasticky hrajú. Ak máte odohrať koncert s Berlínskou alebo Viedenskou filharmóniou, jednoducho musíte skvele hrať. Dostať sa do abonentných cyklov s top orchestrami je veľmi náročné.

Zmenili sa aj poslucháči. Dnes si sadnú k youtoube a púšťajú si jednu skladbu v rôznych interpretáciách, sú už vzdelanejší. Možno aj viac očakávajú. Vnímate to?

Dnes si človek môže vypočuť naozaj všetko, aj staršie nahrávky. V niečom je to dobre, ale vytvára to obrovský tlak na súčasných interpretov, ktorí sa snažia ísť často až za hranicu svojich možností. A viete čo? Ani to nemusí stačiť.

sKaždý očakáva niečo úžasné, osobité. Lenže, keď si chcem napríklad odohrať skladbu aj na menších koncertoch, často vidím, že ma natáčajú na telefón a po skončení koncertu som do pár minút zavesený na youtube, nie je to vždy príjemné.

Hovoríte, že dokonalosť je už dnes samozrejmosťou. Tak ako treba poslucháča zaujať?

Každý má inú predstavu o dokonalosti. Zafungovať však musí všetko: hrať fantasticky, mať výborný nástroj v rukách, skvele padnúci oblek a za vami marketing. Je ťažké sa niekam dostať, ale ešte ťažšie je udržať sa tam.

Pomôže hudobníkovi, ak vydá kvalitný CD album?

Vždy som bol veľkým fanúšikom cédečiek, vo Vrútkach bol krásny obchod, čítal som playlisty, a keď som si kúpil cédečko, rád som si prečítal aj booklet. Od rodičov na Vianoce a na narodeniny som si vždy želal cédečká, doma ich mám neskutočné množstvo. Ale už to funguje inak, ľudia si všetko stiahnu z internetu. Poslucháč si dnes kúpi album nanajvýš po koncerte, ktorý ho zaujme.

Ktorí ľudia sú dnes rozhodujúci v klasickej hudbe?

Dôležitú rolu majú dirigenti, a preto mnohí interpreti dnes aj dirigujú. Takže aj usporiadateľ dostane dva v jednom, muzikant odohrá, oddiriguje, má vyššie honoráre a usporiadateľ naopak, šetrí. Na toto sa zatiaľ nechystám…

Nie ste ani typ do orchestra.

Rád si párkrát do roka zahrám v orchestri nejakú symfóniu, ale zatiaľ nemám ambíciu hrať v orchestri stabilne.

Kde sa vidíte o tri, päť, desať rokov?

Mám svoje plány, preto som sa presťahoval do Viedne. Špičkový muzikant musí mať svoj cieľ, bez toho to nejde. Nebudem o tom hovoriť konkrétne, urobil som vo svojom živote zmeny, tak uvidím, kam sa dostanem. Moja výhoda je, že nemusím brať každý koncert, na škole mám finančné zázemie a môžem sa na koncert dobre pripraviť. Chcem sa stále zlepšovať, aby som mal z koncertu dobrý pocit aj ja, aj poslucháč.

Dokáže klasická hudba zmeniť človeka?

Dôležité je byť otvorený a počúvať dobrú hudbu. Nepochopím, ak niekto povie, že klasická hudba je nuda, a pritom nebol ani na jednom koncerte. Na klasickej hudbe je krásne, že človek sa započúva, upokojí, začne inak rozmýšľať.

Čo sa dá zo slovenskej hudby vyviezť, okrem interpretov?

U nás sú talentovaní skladatelia, hudobníci, ale to nestačí. Ja takisto nemôžem prísť iba so slovenským repertoárom, musím dobre zahrať diela Beethovena, Mozarta, Čajkovského. O čo budem známejší v zahraničí, o to ľahšie môžem presadiť slovenského skladateľa, a platí to aj naopak.

Narodil sa 24. júla 1985 v Martine, vyrastal vo Vrútkach. Absolvoval mimoriadne štúdium na konzervatóriu v Žiline u prof. Bohumila Urbana a štúdium na viedenskej Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien u profesora Borisa Kuschnira. Najvýznamnejšie úspechy: víťazstvo na stretnutí mladých hudobníkov v Córdobe (1996), cena Eurovízie – Grand Prix Mladý hudobník roka (2002), 1. miesto v súťaži Tibora Vargu (2003), cena Medzinárodnej tribúny mladých interpretov New Talent (2005), víťazstvo na súťaži Davida Oistracha v Moskve (2008).

V roku 2003 hral pre princa Charlesa na Windsorskom hrade za spoluúčasti Mstislava Rostropoviča. V roku 2009 získal cenu ministra kultúry SR za vynikajúce umelecké výsledky a úspešnú medzinárodnú reprezentáciu slovenského interpretačného umenia. Nadácia Tatra banky mu v roku 2011 udelila cenu Mladý tvorca v kategórii hudba.

Ako sólista spolupracoval s renomovanými dirigentmi, koncertoval s mnohými orchestrami: Rundfunk-Symfonieorchester Berlin, English Chamber Orchestra, Camerata Salzburg, Orchestra Ensemble Kanazawa, Česká filharmonie, Nationaltheater-Orchester Mannheim, Radio-Symphonieorchester Wien, Wiener Kammerorchester, Het Gelders Orkest, Solistes Européens Luxembourg, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu…