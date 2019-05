Každý máme jazvy. Pink hovorí, že tiež má svoje

S ľuďmi sa chce spojiť cez zraniteľnosť.

9. máj 2019 o 16:27 Marek Majzon

V jednej zo svojich skladieb spytovala svedomie amerického prezidenta Georgea Busha. Inou kritizovala PVC dievčatá, že ich jedinou ambíciou bola videoklipová sláva, dnešná obdoba instagramových influencerov.

Mužov z baru bez okolkov posielala radšej masturbovať a nebála sa poslať do čerta ani svojho manžela, keď mali krízu. Priznala sa k nelichotivému rodinnému portrétu aj k zahanbujúcej ceste domov po jednorazovom sexe.

Speváčka Pink vždy predstavovala záruku toho, že v nablýskanom svete popu, kde chcú byť všetci za chrumkavých, povie aj škaredé veci na rovinu.

Po dvoch pôrodoch a päťročnej prestávke prišla v roku 2017 s nahrávkou Beautiful Trauma.

Spovedala sa zo všetkého, čo pre ňu rodinný svet znamenal - stabilnú záruku aj strašidelnú krehkosť. Nahrávka už neposkytovala žiadne momenty na hrane, ale stále to bola Alecia Moore, ktorej možno veriť každé slovo.

Je tu niekto?

Inak to nie je ani pri najnovšom albume Hurts 2B Human. Napriek tomu, že popová veteránka už nie je vzdorujúcou rebelkou, ale jednou z nás.

"Na tom, ako prevraciaš očami, niečo bude. Vracia ma to späť do čias, keď všetko bolo lepšie. Všetko bolo dobré. Teraz si dobrý iba ty," uvádza svoju novú etapu v úvodnom singli Walk Me Home.

Poslucháčom rovno oznamuje, čo je iné. Aj speváčku ohla spoločenská klíma. Cíti sa opustene a na podklade rytmickej kombinácie akustickej gitary s grandióznymi bítmi hľadá niekoho, kto jej ešte rozumie.