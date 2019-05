Odtláčal som ho, no pokračoval. Raper Common po rokoch spomína, že ho znásilnili

Cítil sa hlboko zahanbený.

10. máj 2019 o 13:16 Marek Majzon

BRATISLAVA. Mal deväť alebo desať rokov a veľmi sa tešil na rodinný výlet do Clevelandu. Okrem mamy s ním išla krstná mama s bratrancom a rodinným známym, ktorý ho sexuálne zneužil.

Raper Common vydal druhú knihu pamätí. Nazval ju Let Love Have the Last Word (z angl. Nech má láska posledné slovo), a najmä v nej hovorí o láske.

Držiteľ cien Grammy, Oscara a Zlatého glóbu hovorí, že najhlbší cit ľudstva je základnou esenciou, kým sa staneme a aký bude náš život.

Spomína však aj na nepríjemný zážitok s bratrancovým kamarátom. V memoároch ho pomenoval Brandon.

"V jednom momente som na sebe cítil Brandonove ruky. Odtláčal som ho a nepamätám si iné slovo okrem nie," opisuje hudobník. S Brandonom museli pre nedostatok miesta v dome zdieľať lôžko.