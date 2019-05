Prečo ženy nerobia sci-fi filmy

Citovosť, romantika, zmyselnosť

11. máj 2019 o 17:17 Miloš Ščepka

Ďalekým vesmírom letí smerom k veľkej čiernej diere takmer rýchlosťou svetla kozmická loď. Kým na jej palube plynú roky, na Zemi sa striedajú stáročia. To nič, veď posádku tvoria na doživotie odsúdení zločinci. Komu by chýbali? Ľudský odpad dostal príležitosť poslúžiť vede a človečenstvu. Nie je to veľmi vznešené. Najmä ak palubná doktorka, odsúdená za vraždu manžela i oboch svojich detí, využíva ideálne podmienky neveľkej komunity na súkromný výskum ľudskej sexuality. Oficiálne ide o to, či sa človek dokáže v hlbokom vesmíre rozmnožovať, no doktorku Dibsovú viac zaujímajú všemožné prejavy, formy, podoby a deformácie sexuality...

V roku 1968 Arthur C. Clarke so Stanleym Kubrickom vo filme2001: Vesmírna odysea výsostne filmovými prostriedkami uvažovali o našom pôvode, zmysle našej existencie, o tom, kto sme, kde sa berú mýty a čo je to Boh. O tri roky neskôr im Andrej Tarkovskij s levím podielom Stanislawa Lema kontrovalSolarisom a v roku 1979 hlbiny ľudskej duše analyzoval nedostižným Stalkerom podľa bratov Strugackých.

Do rovnakej rieky sa so srdnatosťou sebe vlastnou odhodlala vstúpiť sedemdesiattriročná francúzska filmárka Claire Denis. Treba zdôrazniť, že až dosiaľ to bola rieka prevažne mužská. Sociológovia by nám možno prezradili, prečo ženy nenakrúcajú vedecko-fantastické filmy. A prečo i medzi divákmi sci-fi je výrazne viac mužov. Možno s tým má niečo spoločné naše oneskorené mentálne dospievanie, priamočiara prostoduchá detinská predstavivosť, potreba hry na vojakov, fascinácia fantastickými zbraňami a úžasnými mašinkami.

Claire Denis do filmového science-fiction vniesla výrazne ženský element. Citovosť, romantiku, telesnosť, zmyselnosť. Len to, pravda, všetko podáva v ostrej, vyhrotenej, extrémnej podobe, blízkej skôr vitriolovému sardonizmu Věry Chytilovej ako zabalené do ružových nežných romantických nezmyslov. Sústredene skúma svoje postavy a ich konanie bez štipky súcitu či sympatií, s mrazivým nadhľadom, ba až určitým ironickým pobavením. Celý film pôsobí, ani čo by autorka sama bola prekvapená tým, čo vidí a zisťuje.

Trestanec Monte sa rozhodol ignorovať experimenty šialenej doktorky a na lodi bláznov dodržiava prísnu pohlavnú zdržanlivosť. Napriek tomu (alebo práve preto) sa vedátorka naňho sústredí a proti jeho vôli, bez jeho vedomia oplodní jeho spermiami trestankyňu, ktorá napodiv donosí prvé a na celej lodi jediné živé zdravé dieťa. Snímka sa začína interakciami Monteho s jeho dcérou Willow na pustej, ľudoprázdnej lodi. Retrospektívami, flashbackmi, zábleskmi spomienok sa dozvedáme kusé útržky informácií o tom, čo sa stalo.

Juliette Binoche v role Dr. Dibsovej prekvapuje, možno šokuje otvorenosťou, dravčou prirodzenosťou, ani čo by bola režisérkino alter ego. Robert Pattinson sa ako Monte stále pokúša o nemožné: vymaniť sa zo škatuľky romantického upíra z filmovej sérieTwilight Saga. Usiluje sa zo všetkých síl, ale bez ohľadu na to, aký kvalitný výkon podáva, navždy už bude priťahovať časť diváčok a odrádzať časť divákov. Zaujímavo neokázalý je jeho vzťah s filmovou dcérkou – bábätkom, ktoré naňho reaguje s obdivuhodnou bezprostrednosťou.

High Life sa člení na tri časti: na úvod s večne plačúcim bábätkom, rozprávanie o tom, čo predchádzalo narodeniu malej Willow a na záver s otcom a dospievajúcou dcérou, ktorí sa odhodlávajú na prelet čiernou dierou. Obraz je pôsobivý, prevládajú v ňom klaustrofóbia, samota, existenciálna hrôza a smútok. Na rozdiel od Kubricka a Tarkovského si nepomôžeme literárnou predlohou. Autorka nás necháva tápať a blúdiť filmom presne tak, ako necháva svoje postavy blúdiť vesmírom a tápať v temnom labyrinte sexu.

Filmové rozprávanie poskladané z výjavov, ktorým chýba tradičná dramaturgia, kladie extrémne vysoké nároky na diváka, jeho pozornosť, trpezlivosť, kultivovanosť, ochotu a schopnosť dotvárať videné, nachádzať vlastné interpretácie. Autorka je aj k publiku rovnako odmeraná, chladná, bezohľadná a bezcitná ako k postavám. Rozhodne sa divákmi nedá vyrušovať. Naopak: vyrušuje nás divákov rozmaznaných filmovou komerciou, závislých od zábavy, napätia, akčných scén a dych berúcich efektov. A darí sa jej.

film High life (zdroj: Foto - Film Europe)

High Life (Nemecko-Francúzsko-Poľsko-Veľká Británia-USA 2018)

110 minút

Scenár: Claire Denis, Jean-Pol Fargeau, Geoff Cox. Réžia: Claire Denis. Kamera: Yorick Le Saux. Strih: Guy Lecorne. Hudba: Stuart A. Staples. Účinkujú: Robert Pattinson, Juliette Binoche, André Benjamin, Mia Goth, Lars Eidinger, Agata Buzek, Claire Tran, Ewan Mitchell, Victor Banerjee a ďalší.