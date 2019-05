Dal si ušiť štyri obleky a prejav si napísal foneticky. Jozef Kroner sa však na Oscary nedostal

Zuzana Kronerová hovorí, prečo nehral v USA.

17. máj 2019 o 9:30 Jana Alexová

BRATISLAVA. Keď sa dozvedel, že film Obchod na korze je nominovaný na najvyššie filmové ocenenie Oscar, rozhodol sa, že do ďalekej Ameriky pôjde Československo reprezentovať tak, ako sa patrí. V nových šatách.

Legendárny herec Jozef Kroner, ktorý vo filme stvárnil hlavnú postavu arizátora Tóna Brtka, si pre slávnostný oscarový ceremoniál dal ušiť štyri obleky za vtedajších 17-tisíc československých korún.

Nakoniec ho však na udeľovanie Oscarov z komunistického Československa nepustili.

Na začiatku to vyzeralo všelijako

Obchod na korze je dodnes jediným slovenským filmom, ktorý získal amerického Oscara. A to už odvtedy prešlo viac ako polstoročie.

Ak by sme však boli pri vzniku filmu, za úspech by sme asi brali už len to, že Obchod na korze vôbec vznikol. Na začiatku to totiž vyzeralo všelijako.