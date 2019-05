Mŕtvi nezomierajú, len vychádzajú z hrobov von. Jim Jarmusch má komédiu z mestečka Centreville

V Cannes si počkali na najlepších režisérov.

13. máj 2019 o 17:09 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. CANNES. Je to súťaž len pre vyvolených. Už niekoľko rokov počúva festival v Cannes túto kritiku. V súťaži má takmer zakaždým tie isté mená. Je to logické, festival sa chce chváliť najlepšími súčasnými režisérmi. Nech nakrútia čokoľvek.

Festival v Cannes sa začína 14. mája. Dostal sa medzi nich aj niekto iný? Dopredu hovoríme, že slovenský režisér v hlavnej súťaži nie je. Vyberáme z tých, ktorý majú šancu vyhrať Zlatú palmu.

1. Once Upon a Time... in Hollywood.

Tarantino je jeden z takých privilegovaných režisérov.

Tento rok to však nevyzeralo dobre, ešte v deň, keď Cannes vyhlasoval súťaž, nemal film Once Upon a Time... in Hollywood dostrihaný.

Ale stihol tak. A tak spolu s ním vystúpia po červenom koberci aj Brad Pitt a Leonardo DiCaprio, ktorý v príbehu o zločinoch Charlesa Mansona hrajú.

Quentin Tarantino je súťaživý typ, v Cannes už vyhral v roku 1994 s Pulp Fiction a viedol tu aj filmovú lekciu.

Patrí medzi tých, čo v meste vyvolávajú najväčšie šialenstvo.

2. Bolesť a sláva

V kuloároch sa hovorí, že Pedro Almodóvar veľmi zle prežíval, keď v roku 1999 nezvíťazil s filmom Všetko o mojej matke.