Zoznam účinkujúcich na Pohode sa ešte zväčšuje. Prídu Little Big aj TOKiMONSTA

Organizátori ohlásili nové mená.

14. máj 2019 o 17:22 Marek Majzon

BRATISLAVA, TRENČÍN - V pondelok zaplnili bratislavské MMC, na ďalší deň prichádza informácia o vystúpení na tohtoročnej Pohode. Ruskej štvorici Little Big rastie na Slovensku popularita.

Vo svojom repertoári majú virálnu skladbu Skibidi s príznačným tancom, ale aj ódu na veľké mužské prirodzenie. Formácia, ktorá vo svojej tvorbe spája žánre rave a hip-hop sa považuje za prienik medzi umením a komédiou.

Videá, v ktorých parodujú stereotypy o Rusku či východnej Európe, majú na youtube už viac ako sedemsto miliónov pozretí. Diváci úderku uvidia v piatok.

Vystúpenie na 23. ročníku festivalu Pohoda potvrdili organizátori na tlačovej konferencii počas Pohoda Deň_FM v obrátenej pyramíde Slovenského rozhlasu.

Uskutoční sa 11. až 13. júla na trenčianskom letisku.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/mDFBTdToRmw

Kaščákovci oznámili aj mená projektov, ktoré jednotlivé dni na hlavnom pódiu otvoria.

Pohodu 2019 otvorí koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v najväčšom festivalovom stane.

Koncert bude pripomienkou tragédie z roku 2009, bude venovaný pamiatke Martina Kašáka a Nikoly Kapkovej, ako aj pamiatke Davida Horního, ktorý zomrel počas balenia festivalu v roku 2006.

Symbolicky zaznejú vo svetovej premiére tri diela mladých slovenských skladateľov – Lucie Chuťkovej, Michala Paľka a Mira Tótha. Spolu s troma novými dielami zaznie aj Prvá symfónia Ilju Zeljenku. Dirigovať bude Marián Lejava.

Vo štvrtok vystúpia aj Lola Marsh, The 1975, Skepta, The Plastic People of the Universe & Filharmonie Brno, Bolo nás jedenásť, SOSr, Para, Luvver a Vitalic.