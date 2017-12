O nových seriálových hviezdach na Markíze rozhodnú diváci

Bratislava 10. mája (TASR) - Novú hviezdu televízneho seriálu si v reality šou Desať pre Hollywood zvolia diváci TV Markíza.

10. máj 2005 o 13:43 TASR

Od septembra začne televízia tri razy do týždňa v prime time vysielať príbehy zo súčasného života pod názvom Medzi priateľmi (Between Friends). Šancu stať sa seriálovou hviezdou majú nielen herci, ale každý, kto si myslí, že dokáže zaujať.

Formát Medzi priateľmi vysielali v mnohých krajinách, zo susedných napríklad v Nemecku, Maďarsku, Poľsku. Držiteľom licencie je FrematleMedia. "V našej verzii musíme dodržať základnú dejovú líniu a sociálne zázemie hlavných postáv, inak majú tvorcovia voľné ruky v kreovaní jeho konečnej podoby. Chceme, aby bol seriál čo najautentickejší a divácky príťažlivý," hovorí o novom projekte hovorkyňa TV Markíza Ivana Semjanová s tým, že prvá séria počíta so 150 časťami. "Pripravujeme viac ako jednu sériu, takže novodobý seriál sa udomácni na obrazovkách televízie Markíza na dlhé obdobie," dodáva Semjanová.

V televíznej soap opere sa objaví 20 hlavných postáv a 200 vedľajších. Tvorcovia budú ale takisto pracovať systémom guest stars, čiže do vybraných častí prizvú na epizódne úlohy hostí. Budú to slovenskí či českí herci, speváci, mediálne známe osobnosti zo spoločenského, kultúrneho alebo športového života. Špecifikom seriálu tohto typu je, že nestavia na hereckých hviezdach, ale hviezdy vyrába. Ide teda o príležitosť pre mladých hercov i nehercov. Nakrúcanie by malo odštartovať už o jeden až dva mesiace.

V máji sa uskutočnia castingy v šiestich slovenských mestách a záznamy z konkurzov bude Markíza vysielať od júna v reality show Desať pre Hollywood. Diváci v nej svojim hlasovaním rozhodnú, koho z finalistov televíznych castingov obsadia do jednej z rolí v seriáli.

Castingy sa uskutočnia 16. mája v Slovenskom komornom divadle v Martine, 17. mája v nitrianskom Divadle Andreja Bagara, 21. mája v Divadle J.G. Tajovského vo Zvolene, 23. mája v Jókaiho divadle v Komárne, 27. mája v Divadle J. Záborského v Prešove a 11. a 12. júna v Theatre Wüstenrot v Bratislave. Začiatok je vždy o 8. hodine.