Bruce Springsteen odmietol účasť na ďalšej volebnej kampani

10. máj 2005 o 12:58 SITA

BRATISLAVA 10. mája (SITA) - Americký rocker Bruce Springsteen prednedávnom odmietol ponuku podieľať sa na kampani pred ďalšími prezidentskými voľbami. Jeho odmietnutie vyplýva z volebného neúspechu demokratického kandidáta Johna Kerryho v minuloročných voľbách. Springsteen bol vtedy jedným z mnohých, ktorí koncertovali na predvolebnom turné Vote For Change Tour. Ako priznal, to, že sa George W. Bush stal opäť prezidentom, mu vzalo akúkoľvek chuť podieľať sa na budúcich voľbách. "Nemám žiadne politické plány. Vtedy som to urobil preto, že ma k tomu priviedlo moje presvedčenie i moja práca," povedal spevák. "Dnes si vážim svoju prácu a chcem sa venovať len jej," dodal.