Režisér vyškrtol všetko, čo by vás mohlo rozladiť. Film Yao je zábavou pre nenáročných

V kine trpieť nebudete.

15. máj 2019 o 11:14 Miloš Ščepka

BRATISLAVA. Filmári so spoločensko-kritickými a artovo-festivalovými ambíciami v poslednom čase oživili žáner, ktorý už v roku 1921 definoval Charlie Chaplin svojím Kidom.

Nesexuálny čistý vzťah zrelého muža a chlapca z chudobných pomerov dnes najčastejšie nadobúda podobu sociálnej drámy.

Keď režíruje obchodník

Bandu detí zo snímok Levie srdce, Zlodeji, Tranzit, Zabitie posvätného jeleňa, Kafarnaum, Yomeddine či z režijnej prvotiny herca Chiwetela Ejiofora The Boy Who Harnessed the Wind, uvedenej na tohtoročnom Berlinale, obohatil režírujúci producent Philipe Godeau.

Známy francúzsky herec Omar Sy v čiastočne autobiografickej úlohe hrá frankofónnu filmovú hviezdu Seydoua Talla, ktorá navštívi Senegal, krajinu svojich predkov.

Spozná sa s bystrým trinásťročným domorodým fanúšikom Yaom a príbeh chlapca, ktorý prekonal takmer štyristo kilometrov, aby herca stretol, ho dojme.