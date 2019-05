Americký autor knihy zo zákulisia Bieleho domu napísal o Trumpovi ďalšie dielo

Wolffova kniha vyjde začiatkom júna.

15. máj 2019 o 21:00 SITA

Výtlačky knihy "Fire and Fury: Inside the Trump White House" (Oheň a hnev: Vo vnútri Trumpovho Bieleho domu) od spisovateľa a novinára Michaela Wolffa.(Zdroj: TASR/AP)

NEW YORK. Bestseller Oheň a síra: Za dverami Trumpovej pracovne (v origináli Fire and Fury: Inside The Trump White House), bude mať pokračovanie.

Michael Wolff, ktorého kniha z januára 2018 priniesla množstvo pikantných informácií o americkom prezidentovi Donaldovi Trumpovi, napísal novú knihu venovanú rovnakej problematike.

Vyjde začiatkom júna

Tá vyjde začiatkom júna pod názvom Siege: Trump Under Fire (V obkľúčení: Trump pod paľbou).

Ako v stredu informovala agentúra The Associated Press (AP), Wolff v novej knihe čerpá z informácií od 150 rôznych zdrojov blízkych Trumpovi a jeho tímu.



Už Wolffova prvá kniha o Trumpovi prišla so senzačnými odhaleniami, z ktorých mnohé autorovi údajne poskytol Trumpov bývalý hlavný stratég Steve Bannon.

Ten v knihe okrem iného tvrdí, že Trump sa vôbec nechcel stať prezidentom a chcel si kampaňou len "posilniť značku".



Kniha cituje aj blízkeho priateľa Trumpovho najstaršieho syna Donalda Trumpa mladšieho, podľa ktorého jeho otec, keď si prvýkrát uvedomil, že by sa naozaj mohol stať prezidentom, "vyzeral, ako keby sa mu práve zjavil duch".

Výpovede Bannona a ďalších

Kniha na základe výpovedí Bannona a ďalších ľudí z Trumpovho okolia opisuje prezidenta ako "malé dieťa, ktoré nerozumie váhe svojho prezidentského úradu a trávi svoje večery konzumáciou cheesburgerov v posteli, pozeraním televízie a telefonovaním so svojimi starými kamošmi".



Trump na knihu reagoval s tým, že Bannon preňho a pre predvolebnú kampaň nikdy nebol dôležitý a iba ho zneužíval.

"Steve Bannon nemá nič spoločné so mnou ani s mojou prezidentskou funkciou. Keď som ho odvolal, tak neprišiel len o prácu, ale aj o rozum," vyhlásil prezident.