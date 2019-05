Socha králika z nehrdzavejúcej ocele prekonala rekord

Sochu umelca Jeffa Koonsa vydražili za rekorndých 81,2 milióna eur.

16. máj 2019 o 12:28 SITA, TASR

NEW YORK. Sochu výtvarného umelca Jeffa Koonsa v stredu na aukcii v New Yorku predali za v prepočte viac než 81,2 milióna eur, čím sa stala najdrahším vydraženým dielom žijúceho umelca v dejinách.

Informovala o tom agentúra DPA.

Predchádzajúci rekord sa podaril v rovnakom aukčnom dome v novembri, keď za 80,5 milióna eur vydražili Portrait of an Artist (Pool with Two Figures), ktorý namaľoval David Hockney.

Odhadovali, že ju predajú za výrazne menej

Socha z roku 1986 s názvom Rabbit (Zajac) zaznázorňuje 104 centimetrov vysokého nafukovacieho králika. Pochádza zo zbierky, ktorú vlastnil zosnulý americký podnikateľ Samuel Irving Newhouse Jr.

Aukčný dom Christie's odhadoval, že ju predá za 44 až 62 miliónov eur.

Po desiatich minútach od začiatku aukcie sa však cena vyšplhala na zhruba 71,5 milióna eur), pričom spolu s poplatkami je finálna suma približne 81,2 milióna eur.

Viac ako 50 diel za takmer 500 miliónov eur

Približne jeden meter vysokú sochu z nehrdzavejúcej ocele kúpil obchodník s umením Robert E. Mnuchin, ktorý je otcom amerického ministra financií Stevena Mnuchina.

Na stredajšom podujatí vydražili viac ako 50 diel za približne 540 miliónov dolárov (približne 482,9 milióna eur).