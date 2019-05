Nočný kráľ z Hry o tróny nie je porazený. Prichádza do Bratislavy

Slovenský herec Vladimir Furdík bude tento víkend hosťom festivalu Y-Games.

16. máj 2019 o 19:53 Jana Alexová

BRATISLAVA. Už len víkend delí fanúšikov od poslednej epizódy seriálu Game of Thrones. Posledná séria sa niesla aj v znamení veľkej vojny živých proti mŕtvych.

Dnes už síce vieme ako to dopadlo, mĺkvy Nočný kráľ však pre mnohých fanúšikov ostane fascinujúcou postavou.

Obávaného vládcu armády mŕtvych v seriáli stvárnil slovenský herec a kaskadér Vladimír Furdík. Počas nadchádzajúceho víkendu bude v Bratislave na festivale cosplay, popkultúry a fanartu Orange Y-Games & VÚB Y-Con.

Vladimir Furdík začínal svoju kariéru vo filme ako kaskadér. Na slovenských produkciách spolupracoval napríklad na Jakubiskovom filme Bathory, v Hollywoode to bola Bondovka Skyfall, Robin Hood či Season of the Witch.

Prečítajte si tiež: Jediný Slovák v Hre o tróny: Zabíjam, nemám na výber

Aj na najúspešnejšom seriáli súčasnosti Game of Thrones začínal pracovať ako kaskadér a tvorca choreografií pre rôzne súboje. Až sa postupne dostal aj pred kameru.

Prvýkrát to bolo v piatej sérii v pevnosti Nočnej hliadky, kde Jon Snow bojuje s mŕtvym mužom.

Rodák z Bratislavy bude na víkendovom festivale špeciálnym porotcom v cosplay súťaži, ktorá v sobotu prinesie prehliadku skvelých, nielen herných, kostýmov. O tých najlepších spolu s ním rozhodne medzinárodná porota z piatich krajín.

S fanúšikmi Game of Thrones sa herec stretne na dvoch autogramiádach aj v diskusii, ktorú bude viesť moderátor Matej "Sajfa"Cifra.

Festival ponúkne v sobotu herný turnaj v tituloch CS:GO, League of Legends, Hearthstone, PUBG, NHL 19 a FIFA 19.

Zápasy budú komentovať stáli hostia turnaja - Ivan “Dev1” Lazarov, DeeThane, Mozilla, CzechCloud a mnohí ďalší. Live prenosy zápasov, ktoré na minulom turnaji presiahli hranicu 128 000 divákov budete môcť opäť sledovať cez streamovaciu platformu Twitch.

Program festivalu nájdete tu.